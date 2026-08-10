İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)- METRO Holding Kayserispor, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Youssef Ait Bennasser ile yollarını ayırdı.

1'inci Lig takımlarından Metro Holding Kayserispor, geçen sezon öncesi kadrosuna kattığı ve 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu Youssef Ait Bennasser'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Youssef Ait Bennasser ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Formamızı giydiği süre boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı Youssef Ait Bennasser'e teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi. (DHA)