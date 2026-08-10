Umutcan ÖREN-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, TBMM'de kabul edilen şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içerene kanunun 2,5 yıllık bir çalışmanın karşılığı olduğunu söyledi. Işık, eksik kalan hususların da yeni döneminde yasalaştırılmasını beklediklerini belirterek, 'Bu konuda devletimize güvenimiz tam' dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun ile ilgili değerlendirme yaptı. Işık, düzenlemeye ilişkin, 'Düzenlemeyle şehit ailelerimizin yaklaşık 7 bin ila 9 bin lira arasında olan aylıkları 14 bin 37 liraya, 14 bin ile 17 bin lira arasında olanların 21 bin 500 lira; her birine ayrı ayrı olmak üzere bir asgari ücretin toplam yarı tutarında olacaktır. Yine evde bakım yardımı alan gazilerimizin evde bakım ücretleri yüzde 25 artışla 70 bin 187 liraya çıkarılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu bize 1 ile 6 arasında bir maluliyet derecesi belirlemekte. Bu düzenlemeyle evde bakım yardımı alan 1'inci derece 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren erbaş ve erlerimizin aylıkları 63 bin 800 ile 86 bin 590 arasında, maluliyeti hafif olan 6'ncı derecedeki 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki erbaş ve er gazilerimin maaşı da 58 bin 590 ile 67 bin 960 lira arasına yükseltilecektir. İstihdam hakkı ile bu söylediğimiz rakamların bir birlikteliği yoktur. Eğer istihdam hakkını kullanırsa erbaş ve er gazilerimin hane geliri artacaktır. Aynı zamanda maluliyet derecesinde ilerleme olan erbaş ve er gazilerimizin bu derece muayene edilme yaş sınırı 40'tan 55'e yükseltilmiştir' dedi.

YARALANIP MALUL OLMAYANLARA AYLIK

Işık, düzenlemeyle terörle mücadelede yaralanıp da malul olmayanlara 28 bin 76 lira gibi bir aylık bağlanması söz konusu olduğunu söyleyerek, 'Yine son kanun teklifinde daha önce iş hakkı ve gazilik unvanı verilen 15 Temmuz gazilerimize 28 bin 76 lira aylık bağlanarak, muharip gazilerin yararlanmış olduğu diğer haklardan da yararlandırılacaktır. İstihdam hakkını kullanan 1'inci derecedeki gazimizin maaşı yaklaşık 252 bin bin lira, istihdam hakkını kendisi kullanmadığı takdirde de 182 bin lira gibi bir rakama yükseltilecektir' diye konuştu.

Işık, düzenlemenin 2,5 yıllık bir çalışmanın karşılığı olduğunu kaydederek, 'Burada 33 madde üzerinden çok geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. Tabii en büyük sorunumuz Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatlarında şehit ve gazinin tanımının olmaması. İnşallah bizlere verilen söz bu kanunun iki bölüm halinde geleceği konusundaydı. İkinci bölümü de inşallah yeni yasama döneminde hep birlikte şehidin ve gazinin o manevi tanımını da yaparak diğer düzenlemeleri, eksik kalan ordu vazife malullerimize, en büyük taleplerimizden biri olan şehit çocuklarımızın tamamına istihdam hakkını hep birlikte yasalaştırmış oluruz. Bu konuda da bizim devletimize şehit yakınları ve gazilerimiz olarak güvenimiz tamdır' ifadelerini kullandı. (DHA)