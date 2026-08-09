Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan biber gazlı ve bıçaklı kavgada S.M. hayatını kaybetti, N.M. ise yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karşı gruptakiler, S.M. ile N.M.'ye biber gazı sıktıktan sonra bıçakla saldırarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan S.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)