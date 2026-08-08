Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı, Türkiye Yüzyılı'nın ulaşım vizyonunun somut bir ifadesidir. Bu hat, sadece ray döşemek değil; refahı uzatmaktır, milletimizin hayatını kolaylaştırmaktır. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri'ye geldi. Bakan Uraloğlu, Düver Hızlı Tren Şantiyesi'nde, Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, 'Ulaştırma; ticaretin güvenliğini, üretimin sürekliliğini, ülkelerin rekabet gücünü ve milletlerin refahını belirleyen stratejik bir alandır. Sadece mesafe kısaltmak değildir. Küresel krizler, boğazlardaki gerilimler, iklim değişikliği ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar bize bir kez daha gösterdi ki; alternatifsiz koridor, risk demektir. Güçlü, çok yönlü ve dayanıklı ulaştırma ağları ise bağımsızlık ve kalkınma anlamına gelmektedir. Demir yolları bu ekosistemin en çevreci, en ekonomik, en güvenli ve en sürdürülebilir damarlarından biridir. Yükü, yolcuyu, üretimi ve ticareti aynı anda taşıyan; karbon emisyonunu azaltan, lojistik maliyetleri düşüren, şehirleri ve ülkeleri birbirine bağlayan bir omurgadır' diye konuştu.

'ANKARA-KAYSERİ ARASI 1 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Hızlı tren hattı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, 'İnşallah, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 11'den 27'ye yükselteceğiz. Bu büyük vizyonumuzun önemli bir halkası da 142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımız. Saatte 250 kilometre hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Hattımız üzerinde; Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyonumuz bulunmaktadır. Proje kapsamında; 20,5 kilometre uzunluğunda toplam 22 tünel, 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 demiryolu köprü inşa ediyoruz. Yerköy YHT Garı'ndan Kayseri'ye uzanan bu hat, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak. Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren konforuyla tanışacak. Projemizin işletmeye açılmasıyla mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek. İstanbul'a da 5 saatte hızlı ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

'PROJEMİZİ 2028 YILININ İKİNCİ YARISNDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Proje genelinde bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 53'lük bir fiziki ilerleme kaydettiklerini aktaran Uraloğlu, 'Yani işin yarısından fazlasını tamamladık. Kalan kısımlardaki işlerimize de tüm hızımızla devam ediyoruz. Projemizi 2028 yılının ikinci yarısında bitirmeyi hedefliyoruz. Ama inşallah biz Himmetdede'ye kadar olan bölümünü 2027 yılı içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Elbette burada tüneller var, köprüler var, zamanda biraz ileri geri aksamalar olabilir ama biz bu iradeyi ortaya koyuyoruz. Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil; Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçireceğiz. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkanına kavuşacağız. Erciyes'in kayak turizmi, Mimar Sinan'ın izleri, Kayseri'nin eşsiz coğrafyası artık sadece karayoluyla ve havayoluyla değil, konforlu bir tren yolculuğuyla da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacak. Kısacası bu hat, Kayseri'nin asırlık ticaret ruhunu yeni yüzyıla; Türkiye Yüzyılı hızına taşıyacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun' dedi.

'1 MİLYON 800 BİN TON TAŞIMA KAPASİTELİ LOJİSTİK MERKEZİMİZİ KAZANDIRDIK'

Şehrin tüm demiryolu altyapısını da yenileyip modernize ettiklerini aktaran Uraloğlu, 'Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı'nı inşa ettik. Yine, Kayseri'ye Boğazköprü mevkinde 670 bin metrekarelik alanda 1 milyon 800 bin ton taşıma kapasiteli lojistik merkezimizi de kazandırdık. Yine ülkemizin turizm merkezleri olan Antalya, Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri'ye ve dolayısıyla hızlı demiryolu ağına bağlayacak Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Demiryolu Projesini de hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Bu şehre yakışır ve Kayserililere yaraşır yeni bir havalimanı terminal binası da inşa ettik. Yıllık 2,5 milyon yolcu kapasitesi olan Kayseri Havalimanı yolcu kapasitesini yeni terminal binası ile 6 milyon yolcuya çıkardık. Bu sayede önümüzdeki dönemde gelişen Erciyes ve Kapadokya turizm talebi ve bölgenin ticaret hacminin de hesap edilerek başta Kayseri olmak üzere, bölgenin hava trafiği ve ulaşımı açısından önünde bulunan önemli bir engeli de geride bıraktık' diye konuştu.

'BU HAT SADECE RAY DÖŞEMEK DEĞİL, RAFAHI UZATMAKTIR'

Bakan Uraloğlu, 'Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı, Türkiye Yüzyılı'nın ulaşım vizyonunun somut bir ifadesidir. Bu hat, sadece ray döşemek değil; refahı uzatmaktır, milletimizin hayatını kolaylaştırmaktır. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız. Ülkemiz adına büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)