AK PARTİ'Lİ İLERİ: TÜRKİYE, DÜNYANIN DİJİTAL KALESİ OLMA YOLUNA GİRMİŞTİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı 'Net Konuşalım Kayseri' programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, 'Milli teknoloji hamlesi dediğimiz mesele, yani kendine yeterlilik, millilik ve yerlilik, bu mesele artık bunun da ötesinde Türkiye'nin çıtayı daha da yükselttiği, iddiasını daha da arttırdığı bir şekilde Türkiye, dünyanın dijital kalesi olma yoluna girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, ortaya koyduğu liderlik elbette ki bizi bu süreçte daha da ileriye taşıyacak. Biz bunu görüyoruz, biz buna inanıyoruz. Yürütmemizin bütün kurumları bu noktada seferber olmuş durumda. Yasamamız son derece dinamik bir şekilde, kanun yapma süreçlerini dijital alanlarla ilgili olarak ilerletiyor. Türkiye bu meydan okumaya hazır ve inşallah daha adil bir dünyayı hayata geçirecek, daha adil teknoloji ekosistemini de Türkiye olarak bizler kuracağız. Biz buna inanıyoruz. Bunun emarelerini bugünden görüyoruz. İHA'lar, SİHA'lar, milli muharip uçağımız, Anadolu amfibi çıkarma gemimiz, bunların hepsi sadece teknoloji geliştirmek olarak nitelendiremeyeceğimiz, bunun da ötesinde yeni kavramlar, yeni ürünler ortaya koyan çalışmalardır' dedi.

AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: 2001 TARİHİNDE KURDUĞUMUZ PARTİ 25'NCİ YILINI İDRAK EDECEK

Aynı programda söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş ise, 'Siyasetçileri sorgulayabilecek bir noktaya doğru gelen bir gençliğin buluşması da çok önemli bir nokta. O anlamda biz eskiden siyasetçileri değil, gazetelerdeki siyasetçilerin ne söylediklerini okuyarak onları takip ederdik. Ama şimdi siz siyasetçileri, karşınızda sorgulayarak takip etme noktasına doğru gelmişsiniz ki bu da aslında Türkiye'nin geldiği noktanın ve Cumhurbaşkanımızın vizyonunun hangi aşamada olduğunun en büyük göstergesi. AK Parti'yi kurduğumuz zaman kurulan partileri kapatmak adeti etti. İşte şunun devamı, bunun devamı diye. Ben AK Parti kurucu il başkanı olduğumuzda bir arkadaşımız, 'Efendim böyle böyle gayrimenkuller alacağız ama ne yapacağız?' dedi. Yani parti kapatılırsa, şu olursa, bu olursa diye hiç unutmuyorum. Siyaset adamı, 'Arkadaşlar biz kapanacak bir parti kurmuyoruz. Milletle bütünleşecek, onların derdine deva olacak bir parti kuruyoruz' dedi. Ve 14 Ağustos 2001 tarihinde kurduğumuz parti, 6 gün sonra inşallah 25'nci yılını idrak edecek' diye konuştu.

'ERCİYES DAĞI'NI DELER, KARŞI TARAFA GEÇİRİRİZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açılışını gerçekleştirdiği Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda da açıklamalarda bulunan Elitaş, şunları söyledi: 'Türkiye'yi duble yollarla buluşturacağız, kavuşturacağız derken ilk temel attığımız yer Kayseri-Ankara duble yoluydu. Orada, 'Yol medeniyettir' diye bir ifade kullanmıştı. Bugün yolun medeniyet olduğunun en önemli göstergeleri olduğu burada yaşayarak görmüş oluyoruz. Şehrin yöneticileri, idarecileri, valisi, milletvekilleri, il teşkilatları, belediye başkanları bütün sivil toplum örgütleri ve kanaat örgütleri birlikte kalpleri aynı dava için, aynı hedef için ilini daha mamur hale getirebilmek için attığı sürece önlerinde hiçbir engel yok. Erciyes Dağı'nı deler karşı tarafa geçiririz. Bunu öyle gördük. Hangi partiden olursa olsun; x partisinden, y partisinden yeter ki şehre hizmet etmek için gayret gösteren kim varsa onun önünü açmak için gerekli gayretleri gösteriyoruz.' (DHA)