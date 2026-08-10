İZMİR, (DHA)- İZMİR'i basketbolda Süper Lig, futbolda 3'üncü Lig, voleybolda ise Kadınlar 1'inci Ligi'nde temsil eden Karşıyaka, üç cephede birden sezonluk kombine biletleri aynı gün satışa çıkardı. Yeşil-kırmızılılarda yönetim kombine harekatı başlattı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yıllardır hasret kalınan şampiyonluğa ulaşma hedefiyle iddialı bir kadro kuran Kaf-Kaf'ta Alsancak Stadı'nda oynanacak iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine kartlar maraton tribün 2 bin 500 TL, numaralı alt 5 bin TL, VIP A/C 10 bin TL ve VIP B 15 bin TL'den satışa çıktı. Yeşil-kırmızılı yönetim, taraftarların isteği doğrultusunda maraton tribünde üst ve alt ayrımı yapmadan tek fiyatla biletleri satışa sundu.

Basketbol Süper Ligi'nde aralıksız 53'üncü yılını geçirmeye hazırlanan Karşıyaka, transferde güçlü bir kadro oluşturmaya çalışırken kombinelerde yenileme dönemi başladı. Basketbol kombine yenileme döneminin 10-16 Ağustos tarihleri arasında süreceği açıklanırken, fiyatlar 8 bin ile 47 bin TL arasında değişiyor. Yeni kombineler ise yenileme dönemi bittikten sonra 9 bin ile 58 bin TL değişen fiyatlarla satılacak. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde son iki sezonda play-off oynayan Karşıyaka'da voleybol kombineleri ise bin TL olarak açıklandı.

CİCİBAŞ'TAN İCRA AÇIKLAMASI

1'inci Lig'deki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, Karşıyaka'ya geçen yıl transfer ettiği Muhammet Ensar Akgün'ün ödenmeyen 2 milyon TL bonservis ücreti nedeniyle icra takibi gönderirken, bu rakamdan sorumlu tutulan eski başkan Aygün Cicibaş açıklama yaptı. Cicibaş, 'Çıkan haberlerde, tarafıma ve kulübümüzün saymanı Sayın Tolga Üner'e yönelik icra takibi başlatıldığı belirtilmektedir. Bu bilgi doğrudur. Söz konusu takip, geçtiğimiz sezon futbol takımımıza destek sağlanması amacıyla, destekçiler tarafından ödeme sözü verilerek düzenlenen bir kulüp senedinden kaynaklanmaktadır. Daha önce de kulübümüze benzer konularla ilgili bazı senetler verilmiş, ancak bu senetlerin ödemeleri yapılmadığı için imza yetkilileri olarak tarafımıza takipler yöneltilmiştir' dedi.

Cicibaş, 'Kulüplerde imza yetkisine sahip kişiler, görevleri gereği bu tür hukuki ve mali sorumluluklarla doğrudan karşı karşıya kalabilmektedir. Yeni Spor Yasası ile birlikte kulüpler tüzel kişilik kazanmış olsa da yöneticilerin taşıdığı sorumluluklar, ekonomik gücü yüksek birçok kişinin kulüp içerisinde resmi sorumluluk almaktan çekinmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda bazı kişiler, yönetim kurullarında resmi sorumluluk üstlenmek yerine kulübü dışarıdan yönlendirmeyi tercih etmektedir. Bu sistem devam ettiği sürece yakın gelecekte kulüplerde resmi yönetici olarak sorumluluk almak isteyen insan bulmak dahi zorlaşacaktır. Zarar gören ise kişiler değil, Karşıyaka Spor Kulübü olur. Artık kişilerin değil, Karşıyaka'nın geleceğini koruyacak bir sistem kurulmalıdır' açıklamasını yaptı.