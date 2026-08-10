İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon A takıma alınan genç kaleci Süleyman Emre İtir yuvadan uçtu. Futbola Altınordu'da başlayıp İlkadımspor'da oynadıktan sonra 2020'de Altay altyapısına transfer olan 19 yaşındaki file bekçisi, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde yer alan Manisaspor'la anlaştı. Geçen sezon Altay'ın as kalecisi Semih ve yedek kalecisi Ulaş'ın sakat olduğu dönemde U19 takımından A takıma alınan Süleyman Emre, ligde 2 kez görev yaptı. İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda evinde Alanya 1221 ile 0-0 berabere kalırken deplasmanda Eskişehir Anadolu Spor'a 3-0 yenildi. 1,80 boyundaki kaleci Süleyman, amatör lisansla oynaması nedeniyle serbest kalmıştı.

ALTYAPI TOPBAŞI YAPIYOR

Altay'da geçen cuma günü A takımın yeni sezon hazırlıklarına başlamasının ardından altyapı takımları da bugün sahaya inecek. Siyah-beyazlı kulüpte U9-U19 yaş grupları arasındaki tüm takımların çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Kulüp idarecilerinin gerekli hazırlıkları yaptıkları belirtilirken Altay'ın altyapıda geçen sezon olduğu gibi yine başarılı sonuçlar almayı hedeflediği dile getirildi.