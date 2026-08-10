İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- METRO Holding Kayserispor Yönetim Kurulu, dün Van Spor FK'yı 2-0'lık skorla mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yazılı açıklama yaparak, 'Sezonun ilk haftasında, Akhisar'da karşılaştığımız Van Spor'u 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

1'inci Lig'in ilk maçında dün Van Spor FK'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Metro Holding Kayserispor Yönetim Kurulu, yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, '1'inci Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında, Akhisar'da karşılaştığımız Van Spor'u 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sezon öncesinde oldukça yoğun ve zorlu bir süreçten geçtik. Transfer tahtamızın açılması, kadromuzun güçlendirilmesi ve takımımızın lige hazır hale gelmesi adına büyük bir mücadele ortaya koyduk. Bugün sahada alınan bu galibiyet, verilen emeğin ilk karşılığı olması açısından bizler için ayrıca anlamlıdır. Başta başkanımız Sayın Ali Çamlı olmak üzere, bu süreçte büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan Yönetim Kurulumuza, kulüp çalışanlarımıza ve Kayserisporumuzun başarısı için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Sahada Kayserispor armasının ağırlığına yakışır şekilde mücadele eden futbolcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyoruz. 90 dakika boyunca ortaya konulan mücadele, disiplin ve kazanma arzusu, gelecek adına bizleri son derece memnun etmiştir' ifadelerine yer verildi.

'AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASACAK'

Açıklamanın devamında, 'Bu galibiyet bizim için yalnızca üç puan değil; yeni sezona duyduğumuz inancın ve belirlediğimiz hedeflerin ilk adımıdır. Önümüzde uzun ve zorlu bir lig maratonu bulunduğunun bilincindeyiz. Ayaklarımız yere sağlam basacak, her karşılaşmaya aynı ciddiyet, kararlılık ve kazanma arzusuyla çıkacağız. Hedefimiz sezon sonunda Kayserisporumuzu hak ettiği yere taşımaktır. Akhisar'da aldığımız bu galibiyetin, sezon boyunca yaşayacağımız nice güzel günlerin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Takımımızı Akhisar'da yalnız bırakmayan, kilometrelerce yol kat ederek tribündeki yerini alan ve 90 dakika boyunca desteğini esirgemeyen büyük Kayserispor taraftarına ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu galibiyet, büyük Kayserispor camiasının ortak başarısıdır. Sezona üç puanla başlayan takımımızı bir kez daha tebrik ediyor, galibiyetin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz' denildi. (DHA)