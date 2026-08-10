Metro Holding Kayserispor Yönetim Kurulu: Sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz
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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda Van Spor FK ile karşılaşan Metro Holding Kayserispor, maçı Taulant Seferi'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.
11 sene sonra 1'inci Lig'de mücadele etmeye başlayan Metro Holding Kayserispor, sezonun ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaştı. Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan müsabakayı Kayseri ekibi, 9 ve 56'ncı dakikalarda Arnavut santrfor Taulant Seferi'nin kaydettiği gollerle kazandı. Geçtiğimiz sezon Bodrum FK formasıyla 40 maçta 17 gol atan Seferi, yeni takımıyla ligin ilk haftasında 2 gol sevinci yaşadı.
Kaynak: DHA