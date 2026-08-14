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BALIKESİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona iddialı hazırlanan Balıkesirspor iç transferde altyapı patentli futbolcusu Sedat Yiğit Kurnaz'la 1 yıllığına sözleşme yeniledi. Balıkesirspor'da yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 31 maçta 8 gol, 1 asistle görev yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 'Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, başarılı oyuncumuz Sedat Yiğit Kurnaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapımızdan yetişen Sedat'a aramıza tekrar hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz' açıklamasını yayınladı.

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