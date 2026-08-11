Bunlar da ilginizi çekebilir

Aziz Yıldırım Konuştu! Santrfor Bu Hafta Geliyor

Galatasaray kendi evinde Rennes ile berabere kaldı

Olay, 10 Ağustos'ta saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Atmosfere giren gök taşının oluşturduğu parlak ışık, gözle net olarak görüldü. Gökyüzünde kısa süreli ışık hüzmesi oluşturan meteorun düşme anı araç içi kamerasına yansıdı. Gök taşının düşme anı Arnavutköy ve Küçükçekmece'de de güvenlik kameralarına yansırken cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi. (DHA)

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.