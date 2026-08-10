Doğan Can CESUR- Harun ŞAHBAZOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)- ŞARKICI Deniz Seki, evinde ayağının kayması sonucu yere düşerek yaralandı. Kaldırıldığı hastanede ameliyatı tamamlanan Seki'nin leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildiği öğrenildi.

Şarkıcı Deniz Seki, gece saatlerinde evinde kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada ayağının kayması sonucu yere düştü. Seki, olayın ardından çalışma arkadaşının çağırdığı ambulansla Sarıyer'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Seki'nin yapılan tetkiklerinde, leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildi.

'KAZA, EVİNDE KAYGAN ZEMİNDE AYAĞININ KAYMASI SONUCU GERÇEKLEŞMİŞTİR'

Yaşananlara ilişkin Deniz Seki'nin sanal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 'Dün geceki konserinin ardından, evinde kedilerine ve köpeklerine mama vermek üzere bulunduğu sırada, kaygan zeminde ayağının kayması sonucu talihsiz bir şekilde düşen Deniz Seki evde bulunan çalışma arkadaşları tarafından ambulansla ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan kontrollerde, leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Deniz Hanım, kısa süre içerisinde ameliyata alınmıştır. Çok şükür, ameliyatı başarılı geçmiş olup şu anda sağlık durumu gayet iyi ve dinlenmektedir. Basına da yansıyan bu talihsiz kazayla ilgili, merak eden ve endişelenen herkesi doğru bilgilendirmek istedik. Özellikle bazı haberlerde yer alan, Deniz Hanım'ın balkondan aşağıya düştüğü yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kaza, evinde kaygan zeminde ayağının kayması sonucu gerçekleşmiştir. Deniz Hanım'ın sağlık durumu iyi olup, doktorları tarafından yakından takip edilmektedir. Arayan, soran, güzel dileklerini ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ederiz. Bir süre dinlenmesinin ardından, en kısa zamanda yeniden sahnede sevenleriyle buluşacaktır' ifadelerini kullandı. (DHA)