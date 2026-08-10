Vehbi DEMİR / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'nun gala yemeği İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gül, 'Bu şehir 21 yaşında bir hükümdarın fethettiği bir şehir. Dolayısıyla da her biriniz üç aşağı beş yukarı o yaşlara yakın kardeşlerimizsiniz. Burada olan Genç Diplomasi Derneği'nin yönetiminde olan arkadaşlarımızın bu bilinçle dünyanın her tarafında misafirlerini burada ağırlayıp ve dünyayla, diplomasiyle, barışla, kardeşlikle ilgili söz söylemeleri bizim şehrimize çok önemli bir değer katıyor' dedi.

Genç Diplomasi Derneği tarafından düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'nun gala yemeği Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir, Genç Diplomasi Derneği Kurucu Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan ile çok sayıda yerli ve yabancı kişi katıldı. Diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanına ilgi duyan lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirmeyi amaçlayan Genç Diplomasi Derneği; gençleri ortak bir ilgi ve sorumluluk bilinci etrafında buluşturan dernek, uluslararası meseleleri analiz edebilen, bilinçli ve sorumluluk sahibi bir gençlik yapısı oluşturma amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından gençleri bir araya getirdi. Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen istişare ve buluşma Bosphorus Diplomasi Forumu Gala Yemeği'nde, geleceğin diplomat adayları ve araştırmacıları uluslararası ilişkiler alanındaki vizyonlarını paylaşma imkanı buldu. Programda, derneğin gelecek dönemde hayata geçireceği projeler ve Bosphorus Diplomasi Forumu'nun vizyonu ele alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir ve Genç Diplomasi Derneği Kurucu Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan, katılan gençlerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Ayrıca programa, Afganistan, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Krallık, Çad, Danimarka, Etiyopya, Fransa, Gine, Hollanda, Irak, Japonya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Mali, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tanzanya, Tataristan, Türkmenistan, Ürdün'den, 20'si delege, 52'si katılımcı olmak üzere 30 farklı milliyetten toplam 72 uluslararası öğrenci katılım sağladı.

'DÜNYANIN TAKİP ETTİĞİ BİR FORUM OLACAK'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Bu şehrin bir ruhu var; bu şehir 21 yaşında bir hükümdarın fethettiği bir şehir. Dolayısıyla da her biriniz üç aşağı beş yukarı o yaşlara yakın kardeşlerimizsiniz. Burada olan Genç Diplomasi Derneği'nin yönetiminde olan arkadaşlarımızın bu bilinçle dünyanın her tarafında misafirlerini burada ağırlayıp ve dünyayla, diplomasiyle, barışla, kardeşlikle ilgili söz söylemeleri bizim şehrimize çok önemli bir değer katıyor. Bu açıdan kendilerine tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Rabbim sayılarını arttırsın. İnşallah ikincisi yapılacak bu forumla birlikte artık gelenekselleşecek ve her sene üzerine konularak devam edecek bir Dünya'nın takip ettiği bir forum olacak. Buraya dünyanın dört bir tarafından gelen siz değerli kardeşlerimizin, misafirlerimizin katkıları çok çok önemli. İnanıyorum ki her birinizin bu şehirle ilgili, bu ülkeyle ilgili, Dünyada ki bu haksızlıklarla ilgili söyleyeceğiniz sözünüz var. Bizim inancımız diplomasiyi önceleyen, barışı, kardeşliği, hoşgörüyü ön planda tutan bir inanç. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millet olarak, devlet olarak, Dünyanın neresinde bir haksızlık varsa, mazlumun yanında, zalimin karşısında olan bir duruşumuz var. Dolayısıyla da bu millete yakışan öğrencilerimizin, bu millete yakışan gençlerimizin aynı çizgide daha iyisini yapmaya gayret ederek, yarın büyüklerinin boşaltacağı yerlerde aynı sözü ve aynı kültürü devam ettirecek gençler olarak kendini hazırlamaları bizlerin geleceğe olan inancını bir kez daha arttırıyor' diye konuştu.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN DERNEK OLARAK ÇALIŞIYORUZ'

Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir, 'Forumumuz geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın, 'Dünya beşten büyüktür' vizyonundan ilhamla geliştirdiğimiz 'Herkes için diplomasi, birkaçı için değil' mottosuyla hayata geçirildi. Bizler de bu yıl özellikle sizlerin teşrifleriyle toplamda 30 farklı milletten öğrenciyi ağırlayarak ve bunun yanı sıra ülkemizde 33 farklı şehirden toplamda 107 farklı okuldan öğrenciyi ağırlayarak diplomasinin her kesim için hitap etmesini sağlamak için çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, bu organizasyonun hazırlığı için özellikle son bir yıldır gece gündüz demeden dernek olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla yarın başlangıcını yapacağımız Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 ilk günü sizlerin son derece verimli bir şekilde geçirmeniz için hazırlandı. Dolayısıyla sizlerden ricamız yarını özellikle çok verimli bir şekilde geçirebilmek için çalışmanız. Çünkü bizler bu forumu sizlerin en temelde çok basit bir niyet ve çok basit bir hedefle hayata geçiriyoruz. Sizlerin bu forumdan en ufak bir istifade etmeniz bizim temelde hedefimiz bu. Sizler bu foruma katılarak en ufak bir verim alıyorsanız işte biz tam o anda Genç Diplomasi Derneği olarak hedefimizi hayata geçiriyor oluruz' dedi. (DHA)