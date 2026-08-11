Canan İLARSLAN -Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN 'da 1.43 promil alkollü olduğu tespit edilen Uğur S.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren motokurye Batuhan Karabulut'un (27) ölümüne ilişkin davada Uğur S. hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi. Gaziosmanpaşa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek Uğur S. hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Karar sonrası konuşan abla Bahar Tekir, 'Verdiğimiz delillerle tekrardan tutuklanması talep edildi. Tutuklu yargılanma çıktığını öğrendiğimizde burada sevinçten ağladık. O hissi size anlatamam. Bir nebze olsun içimiz soğudu' dedi.

Kaza, 17 Mart Salı günü saat 18.10 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan 5. Levent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur S. (34) yönetimindeki 34 MJB 892 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden 3 araca çarptıktan sonra Batuhan Karabulut'un kullandığı 34 HUT 946 plakalı motosiklete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Batuhan Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alındıktan sonra yapılan alkol testinde 1.43 promil olduğu tespit edilen Uğur S. tutuklandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Uğur S. 17 Mart Salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 Eylül'de görülecek duruşma öncesinde, 31 Temmuz Cuma günü yapılan tutukluluğun gözden geçirildiği duruşmada sanık tahliye edildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda sürücü Uğur S. tam kusurlu bulundu. Diğer yandan aileye verilen eşyalar arasında Batuhan Karabulut'un kaskı bulunmasına rağmen kişisel eşya iade makbuzunun dava dosyasına sunulan bilirkişi raporunda dikkate alınmadığı belirtildi.

'ASLİ VE TAM KUSURLU' BULUNDU

Mahkemenin 7 Ağustos tarihli kararında, 13 Temmuz 2026 tarihli bilirkişi raporunda sanık Uğur S.'nin kazada asli ve tam kusurlu bulunduğu belirtildi. Kararda, olay tutanaklarıyla birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğu ifade edildi. Sanığın kaza öncesinde 1,43 promil alkollü olduğuna yönelik tespitlere de yer verilen kararda, Uğur S. hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

TAHLİYE KARARI KALDIRILDI

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcılığının itirazını kabul ederek, 31 Temmuz'da verilen tahliye kararının kaldırılmasına ve sanık Uğur S.'nin tutuklanmasına hükmetti.

'SUNDUĞUMUZ DELİLLER NETİCESİNDE TEKRARDAN TUTUKLANMASINA YÖNELİK BİR KARAR ÇIKTI'

Tutuklama kararının ardından konuşan Bahar Tekir, '17 Mart'ta kardeşim orucunu açmak üzere işten eve dönerken yerine dönerken, alkollü ve süratli, ehliyeti olmayan bir sürücü tarafından katledildi. 27 metre sürüklendi. Şu anda 31 Temmuz'da ara duruşması yapıldı. O ara duruşmada serbest bırakıldı. Biz buna tepki gösterdik. Kaskı olmadığını söylediler ve biz kaskın olduğunu belgelerle ve görüntü kayıtlarıyla mahkemeye sunduk. Konu ağır cezaya taşındı, itiraz ettik. Kardeşimin katiline tutuklanma kararı verildi. Verdiğimiz delillerle tekrardan tutuklanması talep edildi. Tutuklu yargılanma çıktığını öğrendiğimizde burada sevinçten ağladık. O hissi size anlatamam. Bir nebze olsun içimiz soğudu. Biz olası kast diyoruz ve bu gerçekten olası kast. Bile isteye içip de o kadar hızlı ve süratli, ehliyetsiz yola çıkması, o kadar arabayı biçmesi, trafikte bildiğiniz, hazır bomba gibi çıkması, bu bir cinayet. 16 Eylül'deki duruşmanın, mahkemenin sulhta değil, ağır cezada olmasını istiyoruz. Bu artık olası kast, bu taksirli cinayet değil. Biz bu sürecin, bu davanın, bu duruşmaların ağır cezaya taşınmasını istiyoruz. Sulh ceza mahkemesini istemiyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığından tutuklanma istendi. Ağır cezaya taşındı. Ağır cezada serbest bırakılmasının kaldırılmasını, tekrardan tutuklu yargılanmasını talep etmiş. Sunduğumuz deliller neticesinde görüntüler, hastaneden aldığımız değerli eşya makbuzu, itiraz ettik ve bu itiraz karşılığında tekrardan tutuklanmasına yönelik bir karar çıktı. GBT'ye takıldığı zaman tutuklanacak. Ama kendisi teslim olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Şu an biz de elimiz yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz. Elini kolunu sallayarak gezmesin. Bir an önce içeriye tekrardan hak ettiği yere geri gitsin' dedi.

'KARDEŞİMİN KATİLİNİN VE AVUKATININ 'KASK YOKTUR YÖNÜNDE VERMİŞ' OLDUĞU İFADE, TUTUKLAMA KARARIYLA ÇÜRÜTÜLMÜŞ OLDU'

Bahar Tekir, 'Kardeşimin 11 Eylül'de doğum günü, 16 Eylül'de duruşması var. Gerçekten onun mezarına gidip de ben toprağına sevinçle sarılmak istiyorum. Yattığı yerde rahat olsun istiyorum. Kardeşim, bugün gerçekten bizim yeniden doğum günümüz, biz yeniden bugün doğduk. Senin katilin hak ettiği cezayı aldı deyip ben kardeşimin toprağına gidip sarılmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

'DAHA ÇOK SEVİNİP MUTLU OLMAMIZ İÇİN BİLİNÇLİ TAKSİRDEN ÇIKIP OLASI KASTA TAŞINMASINI İSTİYORUM'

Tutuklanma kararı sonrası mutlu olduklarını belirten anne Serap Turhal, 'Tutuklama kararı çıktı, çok mutluyuz, seviniyoruz ama şunu belirtmek istiyorum. Buna daha çok sevinip mutlu olmamız için bunun bilinçli taksirden çıkıp olası kasta taşınmasını istiyorum. Ben de oğlumun mezarlığına gittim. Ben yavrumun yanına giderken ben utanarak gittim. Ben dün oğluma bir söz verdim, ağlamayacağım. Bu caninin, bu katilin yanına bunu bırakmayacağız. Bu olayı tekrardan dosyamızı açıp incelemişler. Şu an bu kişiye bir tutuklama kararı çıktı, inşallah tutuklanacak, bunu temenni ediyorum. Oğlumun 11 Eylül'de doğum günü ve ben 11 Eylül'de oğlumun yanına doğum gününe de gitmeyeceğim. Ben ayın 16'sını bekleyeceğim. 16'sındaki verilecek kararla ya mahkeme gününün bitiminde ya da ertesi günü gideceğim. Ben oğlumun yanına utanarak değil, oğlumun yanına yüzüm ak bir şekilde gitmek istiyorum. Yavrum cezan ağır cezaya taşındı. Bu katil serbest kalmayacak, bu katil ağır bir ceza ile kurtulmayacak, kanın yerde kalmadı diyeceğiz' diye konuştu. (DHA)