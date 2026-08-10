İSTANBUL, (DHA)- FOCUS İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen ve bu yıl beşinci kez kapılarını açan İstanbul Festivali'nde Semicenk ve Yıldız Tilbe sahne aldı.

Kendi tarzı ve şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Semicenk, İstanbul Festivali kapsamında sahne aldı. Özgün vokal rengi ve şarkılarıyla dikkat çeken sanatçının sahne performansı ilgiyle takip edildi.

Türk pop müziğinin efsane ismi Yıldız Tilbe, bu yıl da İstanbul Festivali'nde konser verdi. Tilbe, sevilen şarkıları ve enerjik performansı ile dolu gecede hem klasikleşmiş hem de yeni şarkılarıyla dolu bir repertuar ile seyirciyle buluştu.

Kapıların açılmasıyla birlikte on binler, Yıldız Tilbe'yi izleyip şarkılarıyla mest olmak için alana akın etti. Yapılan açıklamada, sanatçının geçen sene olduğu gibi bu yılda seyirci rekoruna imza attığı ifade edildi.

Festival kapsamında Edis ve Gülşen 11 Ağustos'ta, Hande Yener 'Hande Bizi Sezen'e Götür' projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta, Dedublüman ve Duman ise 13 Ağustos'ta izleyicinin karşısına çıkacak. Festivalin uluslararası programında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlanan İstanbul Festivali sahnesi, yaklaşık 70 metre genişliği ve 28 metre yüksekliği, 1.300 metrekare LED ekran yüzeyi, 800 hareketli aydınlatma armatürü ve 176 kutudan oluşan line-array ses sistemiyle uluslararası konser standartlarında etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor.

İstanbul Festivali kapsamında Genç Sahne, canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltiyor. 3x3 Basketbol Alanı da turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen İstanbul Festivali, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren festival deneyimi vadediyor.