İSTANBUL, (DHA)- AKFEN Holding tarafından 2013 yılından bu yana üç ayda bir yayımlanan Strategy Dergisi'nin 34'üncü sayısı okurlarıyla buluştu. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan yeni sayı; Türkiye'nin değişen konser ve festival kültüründen küresel enerji güvenliğine, sürdürülebilirlikte başlayan yeni yasal dönemden COP31'e, yapay zekadan oyun ekonomisine kadar dünya ve Türkiye gündeminin öne çıkan başlıklarını ele alıyor. Dergiye Akfen Holding internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Akfen Holding tarafından yayınlanan ve Akfen Holding internet sistesinden dijital olarak ücretsiz erişilebilen Strategy Dergisi'nin 34'üncü sayısı, ekonomi, enerji, sürdürülebilirlik, teknoloji, kültür-sanat, spor ve turizm gündemini geniş bir perspektifle okurlarına taşıyor. 'Yarını Bugünden Okuyun' sloganıyla Türkçe ve İngilizce hazırlanan Strategy'nin 34'üncü sayısının kapağında, Türkiye'de son dönemde hız kazanan konser ve festival ekonomisi yer alıyor.

'Türkiye'nin Konser ve Festival Kültürü Dönüşüyor, Ekonomideki Katma Değeri ise Artıyor' başlıklı kapak dosyası; global turnelerin Türkiye ayağından kültür turizmine, konserlerin kent ekonomisine sağladığı hareketlilikten canlı müzik sektörünün yeni gelir modellerine uzanan dönüşümü mercek altına alıyor. Dergide, küresel canlı müzik ekonomisinin 2035 yılına kadar 67 milyar dolara doğru ilerlediğine dikkat çekilirken, Türkiye'de konserlerin turizm, konaklama, ulaşım ve yeme-içme sektörlerinde yarattığı ekonomik hareketlilik de değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'DE KONSERLER SAHNEDEN EKONOMİYE UZANAN BİR EKOSİSTEME DÖNÜŞÜYOR

Dergi hakkında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'Strategy Dergisi'nin kapak dosyasında, 2026 yılında dünya yıldızlarının Türkiye'yi global turne rotalarına daha fazla dahil etmesiyle birlikte değişen konser kültürü ele alınıyor. Büyük ölçekli konserlerin yalnızca bilet gelirleriyle sınırlı kalmadığı; otellerden restoranlara, ulaşımdan şehir turizmine kadar geniş bir ekonomik ekosistemi harekete geçirdiği ortaya konuluyor.

'Dergide, yeni kuşakların konserleri giderek bir seyahat ve deneyim tercihi olarak görmesiyle gelişen müzik turizmi, premium bilet ve VIP deneyimleri gibi yeni gelir modelleri ve konserlerin şehirlerin marka değerine katkısı da inceleniyor. İstanbul'dan Ege'nin turizm merkezlerine uzanan etkinlik hareketliliğinin Türkiye'nin uluslararası kültür-sanat rotasındaki konumunu güçlendirdiğine dikkat çekiliyor.

'Strategy'nin yeni sayısında sporun giderek büyüyen ekonomik boyutu da mercek altında. 'Dünya Kupası ve Ekonomisi' dosyasında, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yayın haklarından sponsorluklara, turizmden altyapı yatırımlarına uzanan ve 80 milyar doları aşan ekonomik ekosistemi analiz ediliyor. 48 takıma ve 104 maça genişleyen yeni turnuva formatının FIFA gelirlerine, ev sahibi ülkelerin ekonomilerine ve spor endüstrisine etkisi incelenirken; turnuva ekonomisinin yarattığı istihdam, turizm hareketliliği ve altyapı yatırımlarının yanında gelir dağılımındaki dengesizlikler de farklı yönleriyle değerlendiriliyor.

'Teknoloji dünyasındaki dönüşümün de geniş yer bulduğu yeni sayıda, Türkiye oyun sektörünün hızlı yükselişi dikkat çekiyor. Dergide yer alan verilere göre 2025 yılında 1 milyar dolar eşiğini aşan Türkiye oyun pazarının, mevcut büyüme trendiyle 2026 sonunda 2 milyar dolar sınırını aşması öngörülüyor. Türkiye'nin yalnızca oyun tüketen değil, küresel ölçekte içerik üreten önemli bir oyun geliştirme merkezi olma potansiyeli ele alınıyor.

'Girişimci Sina Afra ise 'Üretken Yapay Zekada Yeni Fırsatlar' başlıklı yazısında yapay zekanın sanat, tasarım, eğlence, e-ticaret ve kişiselleştirilmiş hizmetler başta olmak üzere girişimcilere açtığı yeni alanları değerlendiriyor. Sayıda ayrıca yapay zeka veri merkezlerinin büyüyen altyapısı da grafiklerle inceleniyor.'

Yeni Sayının Öne Çıkan Haber Konuları şöyle sıralandı:

'Türkiye'nin Konser ve Festival Kültürü Dönüşüyor, Ekonomideki Katma Değeri ise Artıyor

'Küresel Enerji Güvenliğinin Hassas Noktası: Hürmüz Boğazı

'Katma Değerli Büyümenin Önemi Artıyor

'Dünya Kupası ve Ekonomisi

'Türkiye Oyun Pazarı, 2026 Yılı ve Sonrasında Küresel Ölçekte İçerik Üreten Büyük Bir Endüstri Olacak

'Üretken Yapay Zekada Yeni Fırsatlar

'Küresel İklim Gündeminin Yeni Durağı Antalya Olacak

'Sürdürülebilirlikte Gönüllülük Dönemi Bitti

'Türk Turizmi 68 Milyar Dolarlık Gelir Çıtası ile Uzun Vadeli Büyümeyi Hedefliyor

'Yapay Zeka Veri Merkezlerine Yakından Bakış.'

Katkıda Bulunan Yazarlar ve Konu Başlıkları ise şöyle:

'Fatih Birol - Enerji Güvenliği Risklerinde Yeni Dönem

'Mahfi Eğilmez - Değişen Koşullar Değişen Yaklaşımlar

'Tuğrul Akşar - Yeşil Sahada Görünmeyen Sömürü: Futbolun Finansallaşması ve Oyuncu Emeği

'Sina Afra - Üretken Yapay Zekâda Yeni Fırsatlar

'Saffet Emre Tonguç - Taşın En Büyülü Hali.'