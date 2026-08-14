Yiğithan HÜYÜK - Barış YILMAZ/BURSA, (DHA)-BURSA'da, kavga ihbarına giden motosikletli Yunus timinin, başka bir motosikletle çarpışması sonucu 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Kavga ihbarına yetişmek üzere hareket eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri, olay yerine seyir halindeyken, Toros Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BUU 426 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosiklet de devrildi. Kazada Yunus timinde görevli 2 polis memuru ile diğer motosikletteki 2 kişi yola savrularak yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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