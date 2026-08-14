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Yapılan incelemelerde şüphelinin, taşlardan oluşturduğu düzenekle ateş yakmaya çalıştığı sırada çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, büyüyen alevlerin çam ormanına ve zeytin bahçelerine sıçradığı belirlendi. (DHA)

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede ormana sıçradı. Havadan ve karadan yürütülen müdahaleler ile alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Abdulkadir AYDINIŞIK / EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin soruşturmada, jandarma tarafından gözaltına alınan Y.Ç. (22), tutuklandı.

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