Mehmet İNAN-Cennet PORSUK/BURSA, (DHA)- BURSA'da açılan bir kafe, konseptiyle dikkat çekiyor. Gerçek iş makinelerinin kumanda mekanizmasına sahip ölçekli araçlarla kazı yapılan ve off-road parkurların da olduğu kafede çocuklardan çok yetişkinler eğleniyor. İş makineleri ve arazi araçlarını kullanan yetişkinler, çocukluk hayallerini gerçekleştirdiklerini söylüyor.

Nilüfer ilçesinde 3 ay önce faaliyete geçen kafe, farklı konseptiyle dikkat çekiyor. Türkiye'de yeni yayılmaya başlayan ve bünyesinde uzaktan kumandalı hafriyat ile off-road araçları barındıran kafe, her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor. Gerçek makinelerin aynı komut sistemine ve çalışma ilkelerine sahip pilli araçlar, özellikle yetişkinlerin ilgisini topluyor.

Kafedeki sistem ve araçlar hakkında bilgi veren işletme sahibi Bünyamin Ballı (40), 'Burası farklı bir kafe ve Türkiye'de yeni yayılmaya başladı. Yurt dışında daha önce kullanılan bir sistem. Burada hafriyat araçlarının hepsi uzaktan kumandalı. Bu araçlarla beraber kazılar gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda off-road bölümümüz var. Off-road araçlarıyla da parkurları tamamlamaya çalışıyoruz. Burada genellikle yetişkinler var. Oyuncak olarak görüyoruz ama kumandalar ve komut kolları gerçek makinelerle bire bir aynı. Sadece buradaki makinelerimiz pilli, dışarıdakiler mazotlu oluyor' diye konuştu.

Ballı, 'Yetişkinler çocuklarıyla geliyor ama kendileri oynuyor. Bizim milli sporumuz işte inşaat izleme ya, her zaman onun keyfini çıkarıyorlar. Oturup bakanlar var, oynayanlar var. Bazı çocuklar beğeniyor ama yetişkinler daha çok beğeniyor. Yetişkinlerden daha çok talep var' dedi.

'ÇOCUKLARI GETİRDİM AMA BEN DAHA FAZLA EĞLENİYORUM'

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden ailesiyle Bursa'ya gelen Burak Atay (40) ise sanal medyadan takip ettikleri sistemi yerinde denemek için geldiklerini belirterek, 'Bugün çocukluğumuza döndük. Ben Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden geldim. Aslında tatili tersine çevirdik, sırf bunun için buradayız. Oğlum ve ailemle geldik. Ama işin açıkçası, onlardan fazla ben eğleniyorum. Ben 40 yaşındayım. Tabii bizim zamanımızda bu kadar oyuncak yoktu ama şu an ben de çocukluğumu yaşıyorum diyebilirim. Çok iyi gidiyor, çok eğlenceli geliyor bana. Biz bunu internet üzerinden, yurt dışındaki platformlardan seyrediyorduk. Türkiye'de de var olduğunu ve Bursa'da yakın bir yerde bulunduğunu görünce bunun için buraya geldik. Dediğim gibi, çocukları getirdim ama sanırım ben daha fazla eğleniyorum. Çocukları bahane ettik. Bence bu, çocuklar adı altında yetişkinlere yapılmış bir etkinlik gibi geliyor' diye konuştu.

Babasının kendisinden daha çok eğlendiğini belirten Göktuğ Berat Atay (7) ise, 'Normalde hayalimizdi, o yüzden buraya geldik. Ama babam benden daha çok eğleniyor. Daha çok yetişkinlere yapılmış gibi' ifadelerini kullandı. (DHA)