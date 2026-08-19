Bunlar da ilginizi çekebilir

Münir Tatar bu sabah Londra'da vefat etti

Çorum FK Başkanı Balçık, minik taraftar Göktuğ ile Fenerbahçe-Lyon maçında buluştu

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte banknotları piyasaya sürmeye çalışan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 17 Ağustos'ta Iğdır merkezde operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.K. isimli şüpheli, üzerinde 524 adet sahte 100 Amerikan doları ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli makamlarca işlemlere başlandı. (DHA)

Kamuda iş vaadiyle 1,8 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.