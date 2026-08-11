RUSYA, (DHA) - RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Zaporijya şehrindeki askeri sanayi tesisi ile lojistik merkezlerini vurduklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı. Rus ordusunun gece Ukrayna'nın askeri savunma tesisi ile lojistik merkezlerine yönelik saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, Kiev'de insansız hava araçları (İHA), robotik ve radyo elektronik sistemlerinin depolandığı ve dağıtımının yapıldığı 'Nova Poshta' terminali ile 'Kiev-3' lojistik merkezinin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca saldırıda, Zaporijya kentinde askeri teçhizat için zırh ve çelik yelek için plaka üreten 'Zaporojstal' fabrikasının da hedef alındığı vurgulanarak, saldırının karadan yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiği aktarıldı.