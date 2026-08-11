FİLİPİNLER, (DHA) - FİLİPİNLER'de tropikal siklonlar ve muson yağmurları sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filipinler hükümeti, ülkede etkili olan Luis ve Maymay tropikal siklonları ile güneybatı musonunun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini, 15 kişinin yaralandığını ve 4 kişiden ise haber alınamadığını duyurdu. Olumsuz hava koşullarının 11 bölgede yaklaşık 2,27 milyon kişiyi etkilediği belirtilerek, kurulan 900'den fazla tahliye merkezinde yaklaşık 95 bin kişinin barındığı kaydedildi.