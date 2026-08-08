Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Dörtyol ilçesinde dönüş yapan otomobile çarpan 2 motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün gece ilçedeki Ocaklı Mahallesi Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 motosiklet, dönüş yapan otomobile çarptı. Kazada devrilen motosikletlerin sürücüleri yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
Kaynak: DHA