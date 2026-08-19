Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TRENDYOL Süper Lig'de ilk hafta maçında deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'de kadroya alınmayan, hazırlık sınavlarında da forma giymeyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Birleşik Arap Emirlikleri yolu gözüktü. Almanya'da Elversberg, İngiltere'den de Coventry City'nin ilgilendiği Dennis için Al Jazira'nin devreye girdiği ifade edildi. Al Jazira yetkililerinin yapılan görüşmelerde Sport Republic şirketiyle anlaşma sağladığı, Göztepe'nin satıştan 5 milyon euro ve bonuslar alacağı kaydedildi.

Göztepe'ye 2022-2023 sezonunda U19 takıma gelen Dennis, gösterdiği performansla kısa sürede A takıma yükseldi. Göz-Göz'de 3 sezonda 15 1'inci Lig, 63 Süper Lig maçına çıkan 22 yaşındaki orta saha, toplam 5 gol kaydetti. Göztepe'nin satmayı planladığı diğer futbolcu olan Brezilyalı golcü Juan Silva ise şu an için elde kaldı. Rus ekibi CSKA Moskova'nın kapısından dönen Sambacı için kulübe henüz resmi bir teklif gelmediği, sadece bazı kulüplerin ilgisi olduğu vurgulandı.

BEKİR TURAÇ İMZALADI

Göztepe, haftalardır peşinde olduğu Bekir Turaç Böke transferini resmi olarak bitirdi. Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Bekir Turaç Böke Göztepe'mizde. Kulübümüz Bekir Turaç Böke ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı' denildi. Ankaragücü altyapısından yetişen 27 yaşındaki forvet, Yeni Altındağ Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Artvin Hopaspor, Çankaya FK, Denizlispor ve Sivasspor formalarını terletti.

MUSAH MOHEMMED SİVASSPOR'DA

Göztepe'nin geçen sezonun devre arasında Bodrum Futbol Kulübü'nden transfer ettiği Ganalı orta saha Musah Mohemmed, Bekir Turaç'ın transferinde beklenildiği gibi Sivasspor'a verildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Oyuncumuz Musah Mohammed'in Sivasspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Musah Mohammed'e teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.'

Türkiye'de Ankaraspor'da oynamaya başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor ve Bodrum FK formalarını da terletti. Kısa süre Göztepe'de görev alan oyuncu, sarı-kırmızılılarda 11 Süper Lig müsabakasına çıktı.