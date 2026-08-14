3 AY ÖNCE UMREDEN GELMİŞ

Giresun'un Keşap ilçesinde etkili olan sağanak sonrası taşan derede araçlarıyla birlikte suya kapılıp kaybolan lise öğretmeni Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. 100'ü aşkın arama kurtarma personeli, yer yer seviyesi yükselen dere güzergahı boyunca ellerindeki şişlerle sondama yöntemiyle dayı ve yeğenine dair iz arıyor.

Sayca İmam Hatip Ortaokulu'nda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni olarak göre yapan Mehmet Akkaya'nın, 3 ay önce umreden döndüğü, dün gece saatlerinde ise araçla kent merkezinden ilçeye bağlı köyleri Küçükgeriş'e gitmek için yola çıktıkları belirtildi. (DHA)