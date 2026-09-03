İSTANBUL, (DHA) - SOL kolunda başlayan ağrıyı kireçlenmeye bağlayan 47 yaşındaki Salih Kaymakçı, şikayetlerin giderek artması üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan değerlendirmelerde, dirsekteki ulnarsinirin hareket sırasında yer değiştirdiği ve tekrarlayan travmaya maruz kaldığı tespit edildi. Prof. Dr. Sena Tolu ve Doç. Dr. Kadir Uzel'in birlikte yürüttüğü tedavi sürecinin ardından Kaymakçı, ameliyat ve rehabilitasyonla yeniden sağlığına kavuştu.

Küçük ve yüzük parmağında başlayan uyuşmaların yanı sıra kol ağrısı ve kavrama güçlüğü yaşayan 47 yaşındaki Salih Kaymakçı'nın yaşadığı şikayetlerin altında dirsek hareketleri sırasında yerinden çıkan ulnar sinirin zamanla hasarlanması olduğu ortaya çıktı. Küçük ve yüzük parmağında başlayan uyuşmaların yanı sıra kol ağrısı ve kavrama güçlüğü yaşayan Kaymakçı, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne başvurdu. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Sena Tolu'nun yaptığı değerlendirme ve El Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kadir Uzel'in gerçekleştirdiği cerrahi müdahalenin ardından hastanın uyuşma ve ağrı şikayetleri gerilerken, uygulanan rehabilitasyon programıyla kolunu yeniden rahat şekilde kullanabildi.

'SİNİR HER DİRSEK HAREKETİNDE YER DEĞİŞTİREBİLİYOR'

Dirseğin iç kısmından geçen ulnar sinirin normal şartlarda doğal bir kanal içerisinde ilerlediğini belirten Prof. Dr. Tolu, bazı kişilerde bu sinirin dirsek hareketleri sırasında kanaldan dışarı çıkabildiğini ifade etti. Prof. Dr. Tolu, 'Bazı hastalar bunu 'Dirseğimde bir şey atlıyor' ya da 'Sinirim yerinden oynuyor' şeklinde ifade edebiliyor. Dirseğin iç kısmında ağrı, özellikle küçük ve yüzük parmakta uyuşma, karıncalanma, hareket sırasında atlama veya takılma hissi ve zamanla elde güçsüzlük görülebiliyor' dedi. Hastada yapılan kas-iskelet ultrasonografisiyle sinirin hareket sırasında bulunduğu kanaldan çıktığının net şekilde gözlemlendiğini belirten Prof. Dr. Tolu, 'Burada sorun sadece sinirin sıkışması değil, her hareket sırasında yer değiştirmesi ve sürekli bu yer değişikliğine bağlı sinirin tahriş olmasıdır' ifadelerini kullandı.

'SİNİR YENİ BİR KANALA ALINDI'

Hastanın cerrahi açıdan değerlendirilerek Doç. Dr. Kadir Uzel'e yönlendirildiğini belirten Prof. Dr. Tolu, ameliyat sonrasında ise rehabilitasyon programının uygulandığını aktardı. Hastanın dirsek seviyesinde ulnar sinir instabilitesibulunduğunu belirten Doç. Dr. Kadir Uzel, 'Dirsek hareketleriyle ulnar sinir, dirsek seviyesindeki oluğundan çıkıp öne doğru atlıyordu. Sinirin her atlaması sırasında ulnar sinirtravmaya maruz kalıyor ve sinir hasarlanıyordu. Buna bağlı olarak serçe ve yüzük parmağında uyuşukluk, el kaslarında da hafif güç kaybı vardı' dedi. Cerrahi işlemde sinirin dirsek ön tarafına transfer edilerek yeni bir oluk içerisinde sabitlendiğini belirten Doç. Dr. Uzel, hastanın tedavi sonrasında şikâyetlerinden tamamen kurtulduğunu ifade etti.

'ŞU AN ÇOK İYİYİM, KOLUMU İSTEDİĞİM GİBİ KULLANIYORUM'

Ameliyat öncesinde yaşadığı şikayetleri anlatan 47 yaşındaki Salih Kaymakçı, 'Sol kolumda bir ağrı hissediyordum. Çok önemsemediğim bir ağrı olduğunu düşünüyordum. Sonrasında ağrılarım çoğalınca hastaneye gitmeye karar verdim' dedi. Uyuşmanın dirsekten parmaklarına kadar yayıldığını belirten Kaymakçı, 'Serçe parmağımdan diğer parmaklarıma doğru bir uyuşma hissediyordum. Bir şey tuttuğumda hissedememe ve tutamama gibi sorunlar yaşıyordum. Gün geçtikçe şikayetlerim çoğalınca endişe etmeye başlamıştım' ifadelerini kullandı. Ameliyat ve fizik tedavi sürecinin ardından şikâyetlerinin tamamen gerilediğini belirten Kaymakçı, 'Şu an çok iyiyim. Hiç ağrı hissetmiyorum. Kolumu istediğim gibi kullanabiliyorum. Eski rahatsızlığımdan önceki durumuma döndüm ve çok memnunum' dedi.