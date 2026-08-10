İSTANBUL, (DHA)- ERDEMİR, 2026'nın ilk yarısında net karının 201 milyon dolar olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili konuşan Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, 'Sadece çok değil, akıllı ve verimli üretiyoruz. Başlattığımız 'İş'te Dönüşüm Programı' ile yapay zeka ve ileri veri analitiğini süreçlerimizin merkezine aldık' dedi.

Erdemir, 2026 yılı ilk altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında tüm temel göstergelerde büyüme kaydederek, satış gelirlerini 2025'in aynı dönemine göre yüzde 10,4 artırdı ve 2 milyar 801 milyon dolara taşıdığını bildirdi. 2026'nın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla net karını 46 milyon dolardan 201 milyon dolara çıkaran şirket, ham çelik kapasite kullanım oranında ise yüzde 95'e ulaştığını belirtti.

FAVÖK marjını yüzde 10 seviyesinde koruyarak operasyonel dayanıklılığını kanıtlayan Erdemir; üretimini 4,3 milyon tona, satışlarını ise 4,2 milyon tona yükseltti. Şirket, elde ettiği bu satış hacminin yüzde 14,2'sini doğrudan ihracat hanesine yazdırdı.

'DEMİR ÜRETİMİNDE 'DİJİTAL İKİZ' DÖNEMİNE GEÇTİK'

Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, 'Sadece çok değil, akıllı ve verimli üretiyoruz. Başlattığımız 'İş'te Dönüşüm Programı' ile yapay zeka ve ileri veri analitiğini süreçlerimizin merkezine aldık. Özellikle demir üretiminde kullandığımız 'Dijital İkiz' modellemeleriyle maliyetleri düşürüyor, dünyada örnek gösterilecek bir optimizasyona imza atıyoruz. Eş zamanlı olarak iş süreçlerimizi de yapay zeka yetkinlikleriyle donatıyoruz' dedi.

Ülke sanayisinin dışa bağımlılığını azaltmayı birincil görev olarak gördüklerinin altını çizen Yalçıntaş, savunma sanayisi ve yeşil dönüşüm hedeflerini de şöyle anlattı:

'Ar-Ge gücümüzle Altay Tankı ve Milli Uçak Gemisi gibi gurur projelerimizin ihtiyaç duyduğu çeliği biz üretiyoruz. Tüm bunları yaparken rotamız net olarak düşük karbonlu, yeşil çelik olarak belirledik. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarımızla sektörün lideri olmanın sorumluluğunu taşıyor, ülkemiz sanayisi için güven unsuru olmaya kararlılıkla devam ediyoruz.'