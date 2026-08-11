ANKARA, (DHA)- FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Abbas, havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılandı.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden, dost ve kardeş ülke Filistin'in Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ı, bugün Ankara'da, yeni havalimanı Etimesgut'ta karşıladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye ile Filistin arasındaki güçlü kardeşlik ve dayanışma bağlarını daha da güçlendirmek; siyasi, ekonomik ve insani ilişkilerimizi çok daha fazla geliştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Filistin'in ve mazlum Filistin halkının hürriyeti, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü tesis edilene kadar; Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin' dedi. (DHA)