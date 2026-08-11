Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, iki aile arasında çıkan, Figen Baran'ın (18) yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 29 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 3 Ağustos akşam saatlerinde, Lice ilçesi kırsal Dallıca Mahallesi Bakanlar mezrasında meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yılmaz ve Mızraklı aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu, yaklaşık 2 ay önce dini nikahla Yılmaz ailesine gelin gelen Figen Baran, bulunduğu araçta kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Baran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baran'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip toprağa verildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer M. ve Recep M., çıkarıldıkları mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)