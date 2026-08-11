Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma tarafından 'yasa dışı kenevir ekimi'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını ve 69'unun tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; il jandarma komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 28 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar 1326 narkotik ve asayiş ekibi, 7 bin 956 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 69'u tutuklanırken 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin; sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 104 kilogram uyuşturucu madde ile 294 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 2 milyon 200 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Açıklamada, ayrıca, 'Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kesintisiz şekilde devam ediyoruz' denildi. (DHA)