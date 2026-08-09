Vehbi DEMİR / İSTANBUL, (DHA) - FATİH'te soru sorma bahanesiyle yanına gittiği trafik polisine bıçakla saldıran şüpheli M.B. (29), 'dur' ihtarına uymayınca ayağından vurularak yakalandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bıçaklı saldırı ekip aracının kamerasına yansırken, yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soru sorma bahanesiyle bölgede görevli trafik polisinin yanına gelen M.B., bir anda bıçakla saldırdı. Son anda geri çekilen polis memuru, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliyi bacağından vurdu. Yaralanmasına rağmen kaçmaya devam eden şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.B.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öt

SALDIRI KAMERADA

Şüphelinin polis memuruna saldırdığı anlar ekip aracının kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.B.'nin polis memurunun yanına gelerek bişey sorduğu ardından bir anda bıçakla saldırdığı görülüyor. Saldırının ardından ekip aracındaki diğer polise yönelen şüphelinin silahla bacağından vurulduğu anlar da görüntülerde yer alıyor. (DHA)