Ayşe GÜREL- Mehmet ALA / İSTANBUL, (DHA)- Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Esenyurt'a geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, incelemelerde bulunmak için Esenyurt'a geldi. Bakanları, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy karşıladı. Karşılamanın ardından bakanlar, Esenyurt Kaymakamlığına geçti. Program kapsamında esnafla bir araya gelecek olan Gürlek ve Çiftçi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki sosyal alanları ziyaret edecek, ardından Esenyurt'ta yapılması planlanan yeni adliye binasının proje alanında incelemelerde bulunacak. (DHA)