İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçlardan biri, korkulukları kırarak alt bölümdeki otoparka düştü. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karaçay Şelalesi'ndeki Park Alanı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, yol kenarındaki korkulukları kırarak alt bölümdeki otoparka düştü. Park halindeki otomobillerin üzerine düşen araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)