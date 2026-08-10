Gıyasettin TETİK - Selim KAYA / DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'de kenti temsil edecek olmasının şehirde büyük heyecan oluşturduğunu belirterek, 'İnşallah bu sene Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye bir kardeşlik ve dostluk sesi yükselecek' dedi.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Amedspor için Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlıklar sürüyor. Vali Murat Zorluoğlu, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile stadyumda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Stadyumun zeminini de değerlendiren Zorluoğlu, zeminin futbol oynamaya son derece elverişli ve Türkiye'nin en iyi zeminlerinden biri olduğunu söyledi.

'STADYUMDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER, BAZI İMALATLAR YAPILDI'

Süper Lig standartlarının geçen sezona göre farklı olduğunu belirten Zorluoğlu, stadyumda bazı değişiklik ve imalatların yapıldığını ifade etti. Çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanacağını kaydeden Zorluoğlu, 'Malumunuz önümüzdeki hafta sonu itibariyle Süper Lig'in 2026-2027 sezonu başlıyor. Biz de Süper Lig'de bu sene uzunca bir aradan sonra Diyarbakır olarak Amedspor'la temsil ediliyoruz. Bundan dolayı şehirde büyük bir heyecan var. İnsanlar heyecanla maçların bir an önce başlamasını bekliyorlar. Bu çerçevede tabii şehrimizin Süper Lig sezonuna topyekun hazırlandığını söyleyebilirim. Bir taraftan taraftar grupları, bir taraftan kulüp yönetimi kendilerine düşen görevleri yapıyor. Bir taraftan futbol federasyonu ve diğer paydaşlar. Biz de valilik olarak bu süreci uzunca bir süreden beri koordine ediyoruz. Bugün de bu sürecin bir parçası olarak Diyarbakır Stadyumu'nun sezona hazır olup olmadığını yerinde görmek, yapılan çalışmaları burada denetlemek üzere buraya geldik. Memnuniyetle gördük ki Diyarbakır Stadyumu'nun zemini futbol oynamaya son derece elverişli ve Türkiye'nin en iyi zeminlerinden bir tanesi. Ama tabii Süper Lig standartları futbol federasyonunun standartları geçen seneye göre biraz farklıdır. Stadyumda bazı değişiklikler, bazı imalatlar yapıldı. Halen de bu süreç kısmen devam ediyor. İnşallah hafta sonuna kadar tamamıyla bitirilmiş olacak bu çalışmalar ve stadyumumuz. Futbol federasyonunun standartlarını da sağlamış olacak. Ama aynı zamanda güvenlik boyutuyla da tedbirler tamamen alınmış olacak. Ben buradan değerli Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Çünkü başından itibaren bakanlığımız maddi manevi bizim yanımızda oldu. Ödenekler zamanında gönderildi. İşler de inşallah böylece yetişmiş olacak' dedi.

'DİYARBAKIR'DAN TÜM TÜRKİYE'YE BİR KARDEŞLİK VE DOSTLUK SESİ YÜKSELECEK'

Yeni sezonun tüm Türkiye'de güzel görüntülere sahne olmasını dileyen Zorluoğlu 'Tabii futbol ruhunda rekabet var, hırs var, mücadele var. Belki futbolu diğer sporlara göre daha da öne çıkaran özellikleri bunlar ama futbol aynı zamanda hoşgörü demek. Aynı zamanda takımlar ve taraftarlar arasında, kulüpler arasında dostluk ve kardeşlik, dayanışma demek. Futbol bir seyir oyunu. Dolayısıyla taraftarlar futbolu adeta bir seyir oyunu gibi izliyorlar ve bundan büyük bir mutluluk duyuyorlar. Bu manada inşallah yeni sezon sadece Diyarbakır'da değil, tüm Türkiye'de futbolun bu güzel taraflarına hep sahne olsun. Olayların olmadığı, taraftarların birbirine sarılıp kucaklaştığı, hiç kimsenin burnu dahi kanamadığı bir sezon olmasını temenni ediyorum. Tabii Diyarbakır olarak da bu kardeşlik ruhuna katkı yapacak şekilde inşallah şehrimiz bir bütün olarak hazırlanıyor. Taraftar gruplarımızla yönetimle beraber de görüştük. İnşallah bu sene Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye bir kardeşlik ve dostluk sesi yükselecek ve burada çok güzel maçlar oynanacak. Hep beraber taraftarlarımız da bu güzel stadyumda keyifle, konfor içerisinde, güvenlik içerisinde bu maçları izleyecekler. Ben tüm futbol takımlarına Süper Lig'de başarılar temenni ediyorum' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Diyarbakır Stadyumu

- Vali Murat Zorluoğlu ve beraberindekilerin stadyuma gelişi

- Vali Murat Zorluoğlu'nun konuşması

- Stadyumdaki incelemeler

- Genel ve detay görüntüler