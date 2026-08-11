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Olay, saat 16.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 katlı inşaatta çalışan Mustafa Coşkun, dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Coşkun, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçi Coşkun'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

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