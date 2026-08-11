İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkiinde demiryolu elektrifikasyon tesisleriyle temas ederek zarar gören leyleklerin korunması amacıyla çalışma başlattı. Üniversiteler ve ilgili kurumlarla yürütülecek bilimsel çalışmalarda leyleklerin göç güzergahları ve uçuş davranışları incelenecek. Elde edilecek sonuçlara göre demiryolu hattındaki mevcut koruyucu sistemlerin geliştirilmesi ve ilave tedbirlerin alınması değerlendirilecek.

Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkiinde, leyleklerin demiryolu hattı çevresindeki elektrifikasyon tesisleriyle temas ederek zarar görmesi üzerine TCDD harekete geçti. Bölgede mevcut koruyucu tedbirleri artıran TCDD ekipleri, benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı. Göçmen kuşların önemli geçiş, dinlenme ve konaklama alanlarından biri olan Küçükçekmece Gölü çevresinde incelemeler sürdürülürken, kuşların elektrifikasyon tesislerinin riskli bölümlerine konmasını engellemek amacıyla kullanılan 'kuşkonmaz' adı verilen aparatların yaygınlaştırılması için de çalışma yürütülüyor. Saha ekipleri tarafından riskli noktalar belirlenerek gerekli müdahaleler yapılıyor.

GÖÇ GÜZERGAHLARI BİLİMSEL OLARAK İNCELENECEK

Uzun yıllardır işletmede bulunan demiryolu hattında geçmiş dönemlerde leyleklerin bu ölçekte toplu olarak zarar gördüğü benzer bir durumla karşılaşılmaması üzerine, kuşların göç hareketlerinde veya kullandıkları güzergâhlarda değişiklik meydana gelmiş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor. Bu kapsamda TCDD, konuyu yalnızca elektrifikasyon tesislerindeki koruyucu sistemler açısından değil, leyleklerin göç davranışları bakımından da ele alacak.

LEYLEKLERİN HAREKETLERİ KARŞILAŞTIRILACAK

Leyleklerin doğal göç güzergahları, konaklama ve dinlenme alanları, uçuş davranışları ile demiryolu elektrifikasyon tesisleriyle etkileşimlerinin bilimsel olarak ortaya konulması amacıyla İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile üniversitelerin ilgili fakültelerinde görev yapan akademisyenlerle görüşmelere başlandı. Çalışmalar kapsamında leyleklerin mevcut göç güzergahları ile geçmiş yıllardaki hareketleri karşılaştırılacak. Güzergâh veya konaklama tercihlerinde değişiklik olup olmadığı, varsa bunun muhtemel nedenleri ve demiryolu hattıyla etkileşimin neden bu dönemde yoğunlaştığı araştırılacak.

İLAVE İZOLASYON VE GÜVENLİ KONMA ALANLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Uzman ve akademisyenlerin katılımıyla sahada ortak incelemeler de gerçekleştirilecek. Çalışmalar sonucunda riskli noktalar yeniden belirlenirken, mevcut 'kuşkonmaz' sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde farklı koruyucu sistemlerin uygulanabilirliği değerlendirilecek. Kuşların elektrifikasyon tesislerinden uzaklaştırılarak daha güvenli bölgelere yönlendirilmesine yönelik alternatifler ile uygun noktalarda güvenli konma alanlarının oluşturulması da çalışma kapsamında ele alınacak.

DEMİRYOLLARINDA DOĞAL YAŞAM İÇİN UYGULAMALAR

TCDD, demiryolu yatırımlarında yaban hayatının ve doğal çevrenin korunmasına yönelik uygulamaları farklı projelerde de hayata geçiriyor. Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Beylikova-Sazak kesiminde, yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlamak ve habitat bütünlüğünü korumak amacıyla yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik geçiş alanına sahip ekolojik köprü oluşturuldu. Köprünün yaban hayatı tarafından kullanımı fotokapanlarla takip edildi.

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Demiryolu Projesi'nde ise güzergâhtaki mera alanlarının korunması amacıyla mera ıslahı ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Düşük nitelikli, topoğrafyası bozulmuş veya erozyona maruz kalmış mera alanlarının yeniden verimli hale getirilmesine yönelik projeler uygulanırken, demiryolu kaynaklı gürültünün yerleşim alanları ve hayvancılık faaliyetleri üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla ihtiyaç duyulan kesimlerde gürültü perdeleri ve çeşitli koruyucu tedbirler hayata geçirildi.

Küçükçekmece'de yürütülecek çalışmalarla, bilimsel incelemeler sonucunda belirlenecek risklere göre teknik tedbirlerin geliştirilmesi ve göçmen kuşların demiryolu elektrifikasyon tesisleriyle etkileşiminin en aza indirilmesi hedefleniyor. (DHA)