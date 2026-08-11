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Dünyanın önemli kuş göç rotalarından biri üzerinde bulunan İstanbul'da, leylek göçü sürüyor. Binlerce kilometrelik yolculuklarını sürdüren leylekler, Marmara Denizi üzerinden geçişleri sırasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası semalarında görüntülendi. Leylekler, gökyüzünde oluşturdukları hareketlerle dikkat çekti. Yüzlerce leyleğin aynı anda süzülerek ilerlemesi, seyirlik görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Şevval CİNDİR/İSTANBUL, (DHA) -DEMOKRASİ ve Özgürlükler Adası'nda göç yolundaki yüzlerce leylek görsel şölen oluşturdu. Daireler çizerek yükselen yüzlerce leyleğin süzülüşü, cep telefonu kameralarına yansıdı.

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