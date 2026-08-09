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Olay, Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivil trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama noktasına elektrikli bisikletle gelen M.Y., ekiplerin kimlik kontrolü sırasında sahte kimlik numarası verdi. Ardından ekiplerden kaçmaya başlayan M.Y., takip sonucu Gazi Caddesi üzerinde yakalandı. Yapılan incelemede M.Y.'nin 17 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Denetleme kapsamında toplam 246 bin 304 lira idari para cezası uygulanan M.Y.'nin kullandığı elektrikli bisiklet otoparka çekilerek, trafikten men edildi. M.Y. gözaltına alındı. (DHA)

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