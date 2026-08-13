ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan Erzurumspor, Arca Çorum Futbol Kulübü ve Amed Sportif Faaliyetler takımlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı. Kabulde kulüp başkanları ve teknik direktörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takımlarının formalarını takdim etti.

'TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabule ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, 'Bugün Trendyol Süper Lig'e yükselen futbol takımlarımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik. Kulüplerimizin, daha da güçlenen kadrolarıyla Erzurumlu, Diyarbakırlı ve Çorumlu futbolseverlerin göğsünü kabartacağına yürekten inanıyorum. 2026-2027 sezonunun adil rekabet ortamının hakim olduğu, iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni ediyorum. Süper Lig'de ve alt liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum' dedi. (DHA)