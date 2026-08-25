Yaren ÖZDEMİR / MARMARİS, (DHA)- PROFESYONELLİĞE Geçiş Ligi'nde geçen sezon play-off oynayıp yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Marmaris Belediyespor Futbol Kulübü antrenmanlara başladı. Erkan Işıksal Tesisleri'nde, teknik direktör Erdal İşkar yönetimindeki çalışmada futbolcular sezon öncesi hazırlıklarına start verdi. Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan asbaşkan ve futbol şube sorumlusu Bilgin Özkaynak, ilk çalışmanın sorunsuz tamamlandığını belirterek, 'Güzel bir başlangıç oldu. Bütün takım halinde ilk idmanımıza çıktık. İlk hedefimiz, herhangi bir sakatlık yaşamadan, kazasız belasız ayın 6'sına kadar buradaki çalışmalarımızı tamamlayıp kampa sağlıklı bir şekilde gitmek. Kampta da hazırlık maçlarımızı oynayıp tekrar Marmaris'e dönerek hedefimiz olan şampiyonluk için lig sürecini bekleyeceğiz' dedi.

'ŞEHRİN HAK ETTİĞİ ŞAMPİYONLUĞU BU SENE MARMARİS'E GETİRMEK İSTİYORUZ'

Geçen sezon elde edilen başarıların üzerine çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Özkaynak, 'Bu sene de geçen yıl güzel başarılar elde ettiğimize inanıyorum. Daha iyisini yapmak için daha doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bu sezon daha güzel sonuçlar alacağız ve daha büyük başarılar elde edeceğiz. Şehrin hak ettiği şampiyonluğu bu sene Marmaris'e getirmek istiyoruz' diye konuştu.

Takıma ve futbolculara güvendiğini belirten Özkaynak, rakiplerden ziyade kendi performanslarına odaklanacaklarını söyledi. Teknik Direktör Erdal İşkar ise futbolculara yaptığı konuşmada sezon hedeflerine ulaşmak için çok çalışacaklarını söyledi.