BODRUM, (DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk 3 haftada 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde edip 2 puan toplayan Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli golcüsü Pedro Brazao'ya Fransa'dan talip çıktı. Strasbourg takımının 23 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladığı bildirildi. Yeşil-beyazlıların ise 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden Brazao konusunda Fransız temsilcisine şimdilik olumlu cevap vermediği, görüşmelerin süreceği vurgulandı.

Bodrum FK formasını 2023-2024 sezonunda bu yana 4 yıldır terleten Portekizli forvet, geçen sezon 39 resmi maçta 8 gol attı. Bu sezon ise 2 lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu 107 dakika görev aldı. Brazao, sakatlığı nedeniyle son oynanan Muğlaspor derbisinde forma giyememişti.