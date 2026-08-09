ANKARA, (DHA)-TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki Belgrad Ormanı'na bırakılan çöp ve atıkları temizledi.

Genel Müdürlüğün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'İstanbul'un en değerli doğal güzelliklerinden biri olan ve her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Belgrad Ormanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, kontrolsüz alanlara izinsiz girişler yapıldığı belirlendi. Piknik alanları dışında kalan ve ziyaretçi kullanımına kapalı bu bölgelerde bırakılan çöp ve atıklar, ekiplerimiz tarafından toplanarak alandan uzaklaştırıldı. Vatandaşlarımızdan belirlenen alanların dışına çıkmamaları, çöplerini doğaya bırakmamaları ve özellikle orman yangını riskine karşı azami hassasiyet göstermeleri beklenmektedir. Unutmayalım; doğayı korumak, ortak geleceğimizi korumaktır' denildi. (DHA)