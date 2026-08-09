Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklanırken; boğulma tehlikesi geçiren 10 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Bartın'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın ardından, 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plajda denize girmek yasaklandı. Hava sıcaklığının yağmurla birlikte 29 derece olduğu kentte, mavi bayraklı İnkumu'da cankurtaran kulelerine kırmızı bayrak çekildi. Cankurtaranlar az sayıda denize giren vatandaşları uyararak, sudan çıkmalarını sağladı. Diğer yandan İnkumu tatil beldesinde sabah saatlerinden bu yana boğulma tehlikesi geçiren 10 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. (DHA)