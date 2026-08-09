Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi'nde, coğrafi işaretli Bardacık incirinin tanıtımı amacıyla bu yıl da Bardacık İnciri Festivali düzenlendi. İnce kabuğu, kendine özgü aroması, bol suyu ve içinin kırmızı rengiyle öne çıkan Bardacık inciri, 15'inci kez düzenlenen festivalde ikram edilirken; üreticiler de ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturdu.

Torbalı'nın Çapak Mahallesi'nde düzenlenen 15'inci Bardacık İnciri Festivali, üreticiler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde festival alanına gelen üreticiler, özenle yetiştirdikleri Bardacık incirini tüketiciyle buluşturdu. Festivale gelen ziyaretçiler, Bardacık incirinin yanı sıra yöresel ürünleri de yakından tanıma fırsatı buldu. Kazanlarda pişirilen keşkeklerin ücretsiz olarak dağıtıldığı festivalde; üreticiler, ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturdu.

'FESTİVALİMİZ HER GEÇEN YIL DAHA DA GÜZELLEŞİYOR'

Çapak Mahallesi Muhtarı Hüseyin Hascanlı, festivalin her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtip, 'Meyvelerin efendisi Çapak Bardacık incirimizin festivalini düzenliyoruz. Her geçen sene festivalimiz daha da güzelleşiyor, daha etkili oluyor. Şu an gördüğünüz gibi yer gök insan. Güzel gidiyor' dedi. Bu yılki incir rekoltesinin beklentilerin üzerinde olduğunu söyleyen Hascanlı, 'Bu yıl incir üretimi güzel. Beklediğimizden biraz daha üstün diyebiliriz. Yaklaşık 800-900 dönümlük bir arazide üretim yapıyoruz. Daha önce günlük 15-20 ton civarında üretimden söz ediyorduk ancak havaların sıcak olmasıyla rekolte arttı. Şu an günlük 25-30 ton arasında üretim yapıyoruz' diye konuştu.

'BARDACIK İNCİRİ TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR'

Bardacık incirinin farklı bölgelere ve fabrikalara gönderildiğini belirten Hascanlı, 'Ürünlerimizi sahil bölgelerine, fabrikalara, Bursa tarafına ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiyoruz. Ayrıca fabrikalarımız var. Ürünlerimiz işlenerek yurt dışına da gönderiliyor' dedi. Çapak Bardacık incirinin en önemli özelliklerinden birinin içinin kırmızı olması ve kendine özgü aroması olduğunu ifade eden Hascanlı, 'Bardacık incirinin diğerlerinden farkı, içinin kırmızı olması ve değişik bir aromaya sahip olması. Bu, bizim buraya has bir özellik. Kuzeyden gelen rüzgarın da etkisiyle incirimizin içinin kırmızı ve dolgun olduğunu düşünüyoruz' diye konuştu.

AVRUPA'YA TAZE VE DONDURULMUŞ OLARAK İHRAÇ EDİLİYOR

Çapak'ta yetiştirilen Bardacık incirinin Avrupa ülkelerine de gönderildiğini aktaran Hascanlı, ürünlerin fabrikalarda işlenerek muhafaza edildiğini söyledi. Hascanlı, 'Ürünlerimiz taze ve dondurulmuş olarak Avrupa'ya gidiyor. Fabrikalarda otomatik makinelerde işlenip, dilimlenerek donduruluyor ve soğuk zincirle gönderiliyor. Almanya, Hollanda ve İsviçre'ye kadar ulaşıyor' dedi.

'BU YIL ÜRÜNÜMÜZ GÜZEL VE VERİMLİ'

Çapak Mahallesi'nde yıllardır incir üretimi yapan üretici Ali Seviri de bu yılki hasattan memnun olduklarını söyledi. Seviri, 'Çapak Mahallesi'nde oturuyorum. İncir üretimini yıllardan beri yapıyoruz. Halkımıza tatlı bir ikramda bulunuyoruz. Bu şekilde üretimimize devam ediyoruz' diye konuştu. Yağışların bu yıl ürüne olumlu katkı yaptığını belirten Seviri, 'Bu yıl yağmurlardan dolayı güzel bir ürün aldık. Biraz rüzgarlardan zarar gördük ama ürünlerimiz güzel ve verimli. Tatlı, doğal ve tam yenilecek kıvamda. Yoğunluğumuz güzel. Burada keşkek ikramımız da oluyor. Köy halkı olarak incir ikramımız ve incir satışlarımız var. Köylümüze bir katkı oluyor. Bu güzel bir şey. İncirin kilogramını 250 liradan veriyoruz' dedi.

'KENDİ MALIMIZI KENDİMİZ SATIYORUZ'

Festivalin kurucuları arasında yer aldığını dile getiren Yusuf Cin ise etkinliğin yıllar içinde gelenek haline geldiğini belirtip, 'Festivalimizin kurucularındanım. İlk festivali ben başlattım. Devam ediyoruz. Kendi malımızı kendimiz satıyoruz. Çok güzel bir şey. Meyvelerin en güzeli' diye konuştu.

ZİYARETÇİLERDEN BARDACIK İNCİRİNE TAM NOT

Festival için İzmir'in farklı bölgelerinden Çapak'a gelen ziyaretçiler de Bardacık incirine ilgi gösterdi. Ailesiyle birlikte festivale gelen Burcu Yeyin, etkinliği internet üzerinden duyduğunu belirtip, 'Karşıyaka'dan annem ve ailemle birlikte geldik. İnternetten duymuştuk, rotamızı buraya çevirdik. Festivali çok güzel buldum. Değişik ürünler var, farklı bir konsept olmuş. Keşkek dağıtıyorlar, çok lezzetliydi. Çok değişik ve eğlenceli. 2 kilo incir de aldık. Çok lezzetli' dedi.(DHA)