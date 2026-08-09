Mikail KARAMAN-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'daki Çubuk Engelsiz Spor Kulübü'nde, 63 çift kardeş aynı minderde judo yapıyor. 400 lisanslı sporcunun bulunduğu kulüpte kardeş sporcular bugüne kadar 500'ü aşkın madalya kazandı.

Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren Çubuk Engelsiz Spor Kulübü'nde yaklaşık 400 sporcu arasında 63 çift kardeş bulunuyor. Türkiye, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında sporcuları 2 bini aşkın madalya kazanan kulüpte, kardeş sporcuların madalya sayısı da 500'ü geçti. Çubuk Engelsiz Spor Kulübü'nün Judo Antrenörü Ahmet Koçyiğit, 'Bu sporcular dışında yine bir o kadar da kulübe bireysel gelen çocuklarımız var. Toplamda 400 civarında judoya gönül veren çocuklarımız var. Çubuk'ta yıllardır judo yapıyoruz ve başarılı bir kulübüz. Türkiye genelinde çok büyük derecelerimiz, madalyalarımız var. Türkiye şampiyonlarında, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonlarında madalyalarımız var. Çubuk'ta aileler bu başarıyı gördükleri için çocuklarının sporcu olmalarını istediler. Zaten bizim de istediğimiz buydu. Bizim 'Çubuk'ta judo yapmayan çocuk kalmayacak' diye bir sloganımız vardı. Şu ana kadar bu işe başlayalı 11 yıl oldu. 11 yılda hemen hemen 2-3 bin tane çocuğa lisans çıkardık ve antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bu 11 yıllık sürece baktığınız zaman 2 bin civarında madalyamız var. Sadece kardeşlerin madalyası ise 500'ü geçti. Madalyalar; Dünya, Avrupa, Balkanlar ve Türkiye şampiyonalarında alındı' dedi.

'KARDEŞ SPORCULAR, BİRBİRLERİNİN BAŞARILARINI ÖRNEK ALIYOR'

Sporcuların ailelerinin de antrenmanlara katılarak kulübün parçası haline geldiğini belirten Koçyiğit, 'Çocuklarımız çok başarılılar. Kardeşleri de ağabey ve ablaların başarılarını gördükçe onları örnek alıyorlar ve başarılı olmak istiyorlar. Biz sürekli yurt dışı maçlarına gidiyoruz. Alttan gelen çocuklar da yurt dışına gidebilmek için ya da diğer çocukların imkanlarına sahip olabilmek için daha çok çalışıyorlar. Aralarında güzel, tatlı bir rekabet oluşuyor. Bundan dolayı da hem onlar kazanıyor, hem biz, hem de ülkemiz kazanıyor. Aileler de burada, sürekli her antrenmanda çocuklarını seyrediyorlar. Bazen buradaki bazı ailelerimiz de antrenmanlara katılıyorlar. Birlikte çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Hep birlikte kocaman bir aile olduk' dedi.

'HEDEFİMİZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU'

Koçyiğit, kulübün en büyük sporcularının 20'li yaşlarda olduğunu, en küçük sporcuların ise 5-6 yaşında olduğunu belirterek, 'Bir de Altay bebeğimiz var; daha 3 aylık. 'O da sporcu adayımız' diyebilirim. Tabii ki Altay judo yapmıyor ama Altay'ın ağabeyi ve ablası burada. Annesiyle birlikte ağabeyi ve ablasını bekliyor. Onları beklerken sonuçta bu salonda büyüyor. Zamanla inşallah o da bu minderin tozunu yuttukça, ağabeyi ve ablası gibi iyi bir judocu olacak. Onu da buraya alacağız inşallah, biraz daha büyümesini bekliyoruz. Uyum süreci olmayacak çünkü büyüyene kadar burada olacak. Biz aslında burada şampiyon yetiştirmek ya da madalya almaktan çok, çocukları hayata hazırlamak, dışarıdaki hayatın zorluklarını göstermek istiyoruz. Uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışıyoruz. Hedefimiz ise hep olimpiyat şampiyonluğu. Emin adımlarla ilerliyoruz. Bir panomuz var. Orada gün gün sayıyoruz. O panoyu yenileyerek olimpiyata gideceğimiz günü değil, olimpiyat şampiyonu olacağımız günü çocuklara aşılıyoruz' diye konuştu. (DHA)