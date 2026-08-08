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Galatasaray kendi evinde Rennes ile berabere kaldı

1'inci Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bandırmaspor, kendi evinde İstanbulspor'u 3-0 yendi. (DHA)

GOLLER: Dk. 2 ve 15 Emirhan Ayhan, Dk. 90+8 Bruno (penaltıdan) (Bandırmaspor)

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