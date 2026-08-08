Zeki KARADENİZ / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-
STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Berkay Erdemir, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran
BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Ali Ülgen, Yusuf Kocatürk (Dk. 90+2 Burak Bekaroğlu), Enes Aydın, Lima, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 85 Enes Çinemre), Lico, Emirhan Ayhan (Dk. 70 Kehinde), Kerem Dönertaş (Dk. 85 Bruno), Badji, Emirhan Acar (Dk. 70 Mulumba)
İSTANBULSPOR: Alp Tutar, Özcan Şahan, Mendy (Dk. 54 İsa Dayaklı), Fatih Tultak, Turan Deniz Tuncer, Abdullah Dijlan Aydın, Vefa Temel (Dk. 46 Mustafa Sol), Erdem Seçgin (Dk. 46 Cham), Iliev (Dk. 75 Araujo), Bekir Ali Nizam (Dk. 46 Duran Sahin), Ömer Faruk Duymaz
GOLLER: Dk. 2 ve 15 Emirhan Ayhan, Dk. 90+8 Bruno (penaltıdan) (Bandırmaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 89 Turan Deniz Tuncer (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Berk Ali Nizam, Duran Sahin (İstanbulspor), Ali Ülgen, Emirhan Ayhan, Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor)
1'inci Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bandırmaspor, kendi evinde İstanbulspor'u 3-0 yendi. (DHA)
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