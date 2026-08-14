KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Kurtlar Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sanal medya paylaşımında, 'Dursunbey ilçemiz kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.
Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)-
Kaynak: DHA