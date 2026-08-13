GENÇ ÖĞRETMEN MEDİNE, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'da midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada ölen diğer kişinin öğretmen Medine Efeoğlu Doğan olduğu belirlendi. Yeni evlendiği öğrenilen Efeoğlu'nun, görev yapmak üzere Muş'a atandığı ve öğretmenlik görevine başlamaya hazırlandığı öğrenildi. Polatlı'nın Karaahmet Mahallesi'nde ikamet ettiği belirtilen genç öğretmenin acı haberi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Emre EFE/ ANKARA, (DHA)