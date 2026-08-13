Samet ÖKSÜZ/ ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 'Gazze Barış Planı'nın uygulanmasını istiyoruz. Türkiye, Mısır ve Katar olarak ABD'yle beraber arabuluculuk faaliyetlerini büyük bir gayretle sürdürmekteyiz. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması, biz ve diğer arabulucuları bu süreçle alakalı ortaklaşa radikal bir adım atmaya itebilir' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati'nin başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı El Alameyn'de gerçekleştirildi. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, burada yaptığı konuşmada, 29 Temmuz'da Dimyat Limanı'nda iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisini hedef alan İHA saldırısını kınayarak 'Bu saldırının ardından Mısır'ın takındığı sağduyulu tutumu takdir ediyoruz. Mısır, sergilediği sorumlu politikayla bir kez daha bölgede barışı ve huzuru destekleyen ülkelerden biri olduğunu göstermiştir. Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir. Kardeşlik hukuku çerçevesinde karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde iş birliğimizi derinleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Son olarak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'a Türkiye'de gösterilen ilgiyi muhakkak hep beraber takip ettik, izledik. Bu durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na ilişkin, 'Ülkemizden, çeşitli devlet kurumlarımızdan, bakanlıklarımızdan, teşkilatlarımızdan temsilcilerimiz, mesai arkadaşlarımız vardı. Ticaret Bakanlığı'ndan, Enerji Bakanlığı'ndan, AFAD'dan ve diğer kurumlardan katılımcılarımız vardı. Nitekim Mısırlı meslektaşlarıyla dün gün boyu yaptıkları görüşmeleri bugün hep beraber bir araya gelerek biz eş başkanlar olarak tekrar gözden geçirdik. Alınması gereken ortak kararları aldık. 2028 yılında ev sahipliği yapacağımız Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği toplantısına ilişkin yol haritamızı bu vesileyle tekrar değerlendirdik' diye konuştu.

'15 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİNE DE ULAŞACAĞIZ'

Bakan Fidan, toplantıda alınan kararlara değinerek, 'Bugünkü toplantımız özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından fevkalade önemliydi. İnşallah 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de ulaşacağız. Bu amaçla bugün Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Muhammed Ferih Salih ile beraber serbest ticaret anlaşmasını tadil eden kararı da imzaladık. Böylece iş insanlarımızın çok daha rahat şartlarda faaliyet göstermelerine imkan sağlamayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl bazı Afrika ülkeleriyle birlikte bağlantısallığın güçlendirilmesi alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalamıştık. Az önce değerli kardeşim Sayın Abdelatty'nin imzasıyla Mısır da mutabakata katılmış oldu. Bu adımın ülkelerimiz ve Afrika kıtası için hayırlı olmasını diliyoruz' dedi.

'DOĞU AKDENİZ'DE İŞBİRLİĞİNİ ÖNCELEYEN POLİTİKALAR İZLENMESİNDEN YANAYIZ'

Bakan Fidan, 'Gördüğünüz gibi ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarında çalışmalarımızı işbirliği içerisinde sürdürüyoruz. Karşılıklı ziyaretler ve müşterek tatbikatlarla askeri alandaki ilişkilerimiz de giderek daha kapsamlı bir nitelik kazanmakta. Biz Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de kamplaşma ve çatışma yerine uzlaşı ve işbirliğini önceleyen bölgesel politikalar izlenmesinden yanayız. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de uzun kıyı şeridine sahip iki ülke olan Türkiye ile Mısır'ın denizcilik alanındaki ilişkilerinin her iki ülkenin de menfaatine olacak şekilde geliştirilmesini arzu ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'GAZZE MESELESİNDE ÇOK YAKINDAN ÇALIŞMAKTAYIZ'

Bakan Fidan, Mısır ile Gazze meselesinde yakın iş birliği yürüttüklerinin altını çizerek, 'Değerli mevkidaşımla bugün ayrıca bölgesel meseleleri de ayrıntılı bir şekilde ele alma imkanımız oldu. Türkiye-Mısır ilişkileri tüm bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlayacak biçimde ilerlemektedir. Şu anda üzerinde çalıştığımız konuların hemen hemen hepsinde Türkiye ve Mısır olarak ortak bir anlayışla beraber hareket etmekteyiz. Gazze meselesinde çok yakından çalışmaktayız. Filistin meselesinin Batı Şeria ve kutsal alandaki boyutlarıyla ilgili beraber çalışmaktayız. Yürüyen barış planına ilişkin koordinasyonumuz en üst düzeyde devam etmekte. Aynı zamanda Gazze'ye yönelik insani yardımlarla ilgili çalışmaktayız' dedi.

Sudan'daki konuları da ele aldıklarını vurgulayan Fidan, 'Sudan'daki çatışmaların bir an önce durması, orada da sivil halkın artık yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi, normal hayata dönülmesi için neler yapabiliriz, uluslararası toplumla, bölgesel ortaklarla ne türden iş birlikleri içerisinde oluruz; bunun arayışı içerisindeyiz' dedi.

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN BİR AN EVVEL AÇILMASINI ÜMİT EDİYORUZ'

Bölgesel sahiplenme anlayışıyla bölgedeki diğer sorunlara nasıl çözüm getirebileceklerini değerlendirdiklerini ve diğer müttefikler ile birlikte bunun arayışı içerisinde olduklarını belirten Fidan, 'Özellikle Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yapılan saldırılar bölgedeki seyir sefer güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokmakta, yani bu konuda neler yapılabilir, bu konuda kendisiyle görüştük. ABD ile İran arasındaki ateşkesin yeniden tesis edilmesini ve Hürmüz Boğazı'nın bir an evvel açılmasını ümit ediyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı da beraber gözden geçirme imkanımız oldu' dedi.

'GAZZE İÇİN ÖZEL BİR OTURUMUMUZ OLDU'

Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan gelişmelere de değinerek, 'Bugün tabii ki önemli konumuz özellikle Gazze'de olanlar ve buna nasıl çözüm bulabiliriz. Bu konuda özel bir oturumumuz oldu. Biliyorsunuz, Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sorun artık sadece Gazze'yi, Orta Doğu'yu, bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil, bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştü. Netanyahu ve arkadaşlarının izlediği tahrik edici, provoke edici, insanlık onurunu ayaklar altına alan politika dolayısıyla bölge ülkeleri olarak ve uluslararası toplumla birlikte neler yapabileceğimizi ele aldık. Daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Özellikle insani yardımların ulaştırılması, Filistinlilerin hedef alınarak öldürülmesinin önüne geçilmesi, Gazze Barış Planı'nın maddelerine riayet edilmesi konusunda görüşlerimizi gözden geçirdik tekrar ve kararlılığımızı vurguladık' diye konuştu.

'MEKKE İTTİFAKI, BÖLGEMİZ İÇİN TARİHİ BİR AN OLMUŞTUR'

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile kurulan ittifakın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını vurgulayarak, 'Mekke ittifakı, tabiatı itibarıyla bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur. Çünkü uzun yıllardır bölgemizde olan politikaların, dışarıdan beklenen birtakım kurtarıcılar yoluyla çözülmesi gibi bir durum hep asıl olmuştur. Aslında bölge ülkelerinin artık bir araya gelerek bölgesel sahiplenme ruhuyla, iş birliği ruhuyla kendi sorunlarına sahip çıkması ve bölgenin sorunlarını kendilerinin çözmesi, bu noktada bizim için başlangıç noktası olmuştur. Burada Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, bölgedeki liderlerle uzun yıllardır yaptığı dostluk ve gözlemlediği olaylar, sorunlar, bizim yaptığımız çalışmalar bize şu sonucu üretti; biz bölge ülkeleri olarak kendimiz meselelerimizi sahiplenmezsek, başkalarının bizim adımıza herhangi bir soruna çözüm getirmesini beklememiz en hafif tabiriyle saflık, naiflik olacak. Biz açıkçası son 3 yıldır Mısır başta olmak üzere bölgedeki belli başlı kardeş ülkelerle yaptığımız bütün görüşmelerde bu konudaki düşünce birliğini, kavram birliğini oluşturmuş durumdayız' açıklamasını yaptı.

'MISIR BİZİM DOĞAL ORTAĞIMIZ'

Bakan Fidan, 'Az önce bölgesel sorunlarda da görüldüğü üzere Libya, Sudan, Filistin, Afrika'daki diğer konular başta olmak üzere birçok konuda aslında beraber hareket ediyoruz. Savunma teşkilatlarımız, savunma sanayimiz muazzam bir iş birliği içerisinde. Aslında adını koymadan biz bölgesel sahiplenmeye, bölgesel işbirliğine yeni bir ruhla, yeni bir vizyonla çok önceden başladık. Tabii bunun yapısallaştırılması gerekiyordu, bir temelin atılması gerekiyordu. Mekke'de üç ülke tarafından atılan bu temel, gerçekten liderlerimizin ortaya koyduğu tarihi bir inisiyatif olmuştur. Bu noktada tabii ki biz Mısırlı kardeşlerimizle bu meseleyi en başından itibaren konuşuyoruz. Çok yakından istişare ediyoruz. Bölgede tartıştığımız gerek güvenlik, gerek siyasi, gerek ekonomik konuların hepsinde başta istişare ettiğimiz kardeş ülkelerden biridir Mısır. Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur' ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, ''Regional 4' dediğimiz dörtlü grubumuz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bizim için son derece kıymetli ve değerli bir platform. Burada biz gayri resmi bir şekilde hem aramızdaki ilişkileri hem bölgesel sorunları çok seri bir şekilde liderlerimiz adına konuşuyoruz, görüşüyoruz. Gerekirse bölgedeki diğer ülkelere burada çıkan görüşleri iletiyoruz' açıklamasını yaptı.

'BU İTTİFAK HİÇ KİMSEYE KARŞI DEĞİL'

Aynı zamanda Avrupa başta olmak üzere bölge dışı diğer oluşumlarla da mesajlarını paylaştıklarını belirten Fidan, 'Başta ifade ettim. Bu ittifak hiç kimseye karşı değil. Sadece birbirimize olan güvenlik, egemenlik ve refah taahhüdünün altını çizmek ve bölgesel sorunlarda sahiplenmeyi artırmak. Bölgede başka ittifaklar bizlere karşı oluyor mu? Oluyor. Yani biz Mekke ittifakını imzalamadan önce İsrail, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ve Yunanistan bir araya gelip Akdeniz'de bir güvenlik ittifakı kurdular. Bu aslında kimsenin şu anda altını çizip gündeme getirdiği bir durum olmadı. Hepimiz biliyoruz bu ittifakın hedefinin ne olduğunu, yani Akdeniz'in kuzeyinde Türkiye, güneyinde Mısır var. Ortasına bir çizgi çeken bir ittifak var. Bu ittifakın amacı belli, nereye gittiği de belli' dedi.

'İSRAİL'İN ADIM ATMAMASI ARABULUCULARI ORTAKLAŞA RADİKAL BİR ADIM ATMAYA İTEBİLİR'

Fidan, Gazze ve Sudan'a ilişkin değerlendirmesinde, 'Gazze Barış Planı'nın uygulanmasını istiyoruz. Türkiye, Mısır ve Katar olarak ABD'yle beraber arabuluculuk faaliyetlerini büyük bir gayretle sürdürmekteyiz. Birçok imkansız denen problemli alanı müzakere teknikleri neticesinde çok şükür aştık. Burada gerçekten Filistin tarafının büyük bir fedakarlıkla birçok şeyi kabul ettiğini gördük. Ama her aşamasında Netanyahu ve arkadaşlarının aslında bu barış anlaşmasıyla bir alakalarının olmadığını, böyle bir niyetlerinin olmadığını defaatle gördük. Şimdi geldiğimiz noktada çok kritik bir aşamaya giriyoruz. Bunu başta ABD olmak üzere oradaki dostlarımıza da ilettik. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması, biz ve diğer arabulucuları bu süreçle alakalı ortaklaşa radikal bir adım atmaya itebilir' dedi.

Bakan Fidan, bu konuda ABD'nin İsrail'e gerekli baskıyı uygulamasını beklediklerini belirterek, 'Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize, halkımıza ve Filistinlilere karşı bir borcumuz' ifadelerini kullandı.

İMZALANAN BELGELER

Mısır'da yapılan görüşmelerin ardından Bakan Fidan ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati, 'Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı Tutanağı', 'Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın 3 Numaralı Menşe Protokolünün Tadiline ilişkin Karar' ve 'Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Türkiye ile Afrika Kıyı Ülkeleri Arasında Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptına Katılım Belgesi'ne imza attı. (DHA)

FOTOĞRAFLI