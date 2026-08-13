'BURADA KESİNLİKLE DİNİ BİR GÖRÜŞE OPERASYON YOK'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı 25'inci Yıl Vefa Yemeği öncesinde, gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sabah saatlerinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin, 'Bugün Trabzon ziyareti sebebiyle buradayız. Ziyaretimiz çok güzel geçiyor. Adliyemizi, valiliğimizi ve parti teşkilatımızı ziyaret ettik. İnşallah akşam ziyaretlerimizi sonlandıracağız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, Vergi Usul Kanuna muhalefet gibi suçlarından dolayı Alihan Kuriş ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Gözaltı çalışmaları da devam ediyor. Yakalanmayanlar var. Uzun süredir takip edilen, çalışılan bir dosyaydı' diye konuştu.

'FAİLİ MEÇHUL SUÇLARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR'

4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili soruşturmayı da değerlendiren Bakan Gürlek, '4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüse karşı silahlı bir eylem yapılmıştı. Bu özellikle Adalet Bakanlığı'nda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde faili meçhul suçlarla mücadele bürosunu kurduğumuzda arkadaşlarımız, bu dosyayı çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı. Trabzon Başsavcılığımız da yeni delililer buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari. Soruşturma yetkisi başsavcılığa ait. Gözaltı süresi doldu mu ya da tutuklamaya sevk edilip edilmediğini bilmiyorum. Özellikle yeni delililer, HTS baz istasyonları, en son tüfeğin yakalanması ve benzeri sebeplerden dolayı operasyon yapıldı. Faili meçhul suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bizim, faili meçhul suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor' diye konuştu. (DHA)